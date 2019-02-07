Как провести 14 февраля: идеи для Киева

Главред выяснил, куда сходить на День святого Валентина.
Приближается День святого Валентина 2019.
К слову, 14 февраля все влюбленные Киева смогут пожениться ночью: с 08:00 до 24:00 – в рамках акции Минюста "Любовь вне времени 2019". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Главред выяснил, куда сходить на 14 февраля.
День влюбленных на Певческом поле
Здесь будет около 30 тематических локаций и масштабные световые инсталляции, иллюстрирующие древние народные сказки и легенды Китая. Изюминкой фестиваля станет 40-метровый дракон.
Где: Певческое поле, улица Лаврская, 33
Когда: с 14 февраля по 31 марта
Цена: от 120 грн
Парк развлечений "Зимова країна на ВДНГ"
Посетителей ждут снежные горки и ледяные скульптуры, ярмарка, каток под открытым небом, фотозоны и другие развлечения.
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: до 10 марта включительно
Цена: 390 грн (комплексный билет), вход в парк – бесплатный.
День Валентина в Планетарии
Читайте такжеЧто подарить парню на 14 февраляХудожественно-музыкальный проект ARTSрасе подарит всем влюбленным эксклюзивную шоу-программу, где лучшие мелодии и песни о любви дополнят невероятно увлекательное путешествие в мир загадочных созвездий Вселенной. Также обещают шампанское, подарки и призы.
Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3
Когда: 14 февраля в 19:30
Цена: от 350 до 600 грн
Radio and Juliet Quatro
Самая известная история любви под аккомпанемент Radiohead. Шоу придется по душе как ценителям балета, так и поклонникам классического театра.
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 11 февраля, 19:00
Цена: 280-1850 грн
Концерт в Dream Town
В программе обещают выступления известных артистов, романтические фотозоны, множество конкурсов и розыгрышей призов, а также моментальную церемонию бракосочетания. Одного из артистов они уже анонсировали — Никиту Горюка из экс-"Quest Pistols",.
Где: ТРЦ Dream Town, Оболонский проспект, 1б
Когда: 14 февраля с 18:00
Цена: бесплатно
Драйвовая вечеринка в Pochayna Event Hall
Программа растянется на всю ночь: DJ NANA и группы KADNAY, а также кавер-группы HEATWEAWERS, DJ Lex и DJ Pashkoff. А также эксклюзивный илюзион и захватывающее акробатическое шоу.
Где: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23
Когда: 15 февраля в 21:00
Цена: от 400 до 4000 грн
100 минут любви: лучшие короткометражки на главную тему
Читайте такжеДень всех влюбленных: что подарить на 14 февраля – оригинальное, недорогое или наоборот"100 минут любви" — это трогательные, добрые и смешные фильмы, получившие награды Международного кинофестиваля, на тему чувства, которое все мечтают найти, но оно приходит не к каждому.
Где: Дом Кино, улица Саксаганского, 6
Когда: 14 февраля в 19:30 и 21:30
Цена: от 90 грн
Лига Смеха 2019. Первый этап
Зрителей порадуют звездные ведущие, юмор на грани фола и праздничная атмосфера.
Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 24 февраля, 19:00
Цена: 250-1150 грн.