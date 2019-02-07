Как провести 14 февраля: идеи для Киева

Как провести 14 февраля / 1zoom.ru

Приближается День святого Валентина 2019.

К слову, 14 февраля все влюбленные Киева смогут пожениться ночью: с 08:00 до 24:00 – в рамках акции Минюста "Любовь вне времени 2019". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Главред выяснил, куда сходить на 14 февраля.

День влюбленных на Певческом поле

Здесь будет около 30 тематических локаций и масштабные световые инсталляции, иллюстрирующие древние народные сказки и легенды Китая. Изюминкой фестиваля станет 40-метровый дракон.

Где: Певческое поле, улица Лаврская, 33

Когда: с 14 февраля по 31 марта

Цена: от 120 грн

Парк развлечений "Зимова країна на ВДНГ"

Посетителей ждут снежные горки и ледяные скульптуры, ярмарка, каток под открытым небом, фотозоны и другие развлечения.

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: до 10 марта включительно

Цена: 390 грн (комплексный билет), вход в парк – бесплатный.

День Валентина в Планетарии

Читайте такжеЧто подарить парню на 14 февраляХудожественно-музыкальный проект ARTSрасе подарит всем влюбленным эксклюзивную шоу-программу, где лучшие мелодии и песни о любви дополнят невероятно увлекательное путешествие в мир загадочных созвездий Вселенной. Также обещают шампанское, подарки и призы.

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Когда: 14 февраля в 19:30

Цена: от 350 до 600 грн

Radio and Juliet Quatro

Самая известная история любви под аккомпанемент Radiohead. Шоу придется по душе как ценителям балета, так и поклонникам классического театра.

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 11 февраля, 19:00

Цена: 280-1850 грн

Концерт в Dream Town

В программе обещают выступления известных артистов, романтические фотозоны, множество конкурсов и розыгрышей призов, а также моментальную церемонию бракосочетания. Одного из артистов они уже анонсировали — Никиту Горюка из экс-"Quest Pistols",.

Где: ТРЦ Dream Town, Оболонский проспект, 1б

Когда: 14 февраля с 18:00

Цена: бесплатно

Драйвовая вечеринка в Pochayna Event Hall

Программа растянется на всю ночь: DJ NANA и группы KADNAY, а также кавер-группы HEATWEAWERS, DJ Lex и DJ Pashkoff. А также эксклюзивный илюзион и захватывающее акробатическое шоу.

Где: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23

Когда: 15 февраля в 21:00

Цена: от 400 до 4000 грн

100 минут любви: лучшие короткометражки на главную тему

Читайте такжеДень всех влюбленных: что подарить на 14 февраля – оригинальное, недорогое или наоборот"100 минут любви" — это трогательные, добрые и смешные фильмы, получившие награды Международного кинофестиваля, на тему чувства, которое все мечтают найти, но оно приходит не к каждому.

Где: Дом Кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 14 февраля в 19:30 и 21:30

Цена: от 90 грн

Лига Смеха 2019. Первый этап

Зрителей порадуют звездные ведущие, юмор на грани фола и праздничная атмосфера.

Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 24 февраля, 19:00

Цена: 250-1150 грн.