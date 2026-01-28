Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонт

Анна Ярославская
28 января 2026, 03:31
7
Дизайнер назвала десять вещей, которые портят интерьер.
Мелисса Уэлш
Мелисса Уэлш назвала главные ошибки в оформлении интерьера / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему квартира выглядит дешево
  • Какой ковер лучше выбрать для гостиной и спальни
  • Почему важна длина штор

Дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш на своем Youtube-канале назвала 10 вещей, которые делают ваше жилище дешевым на вид и объяснила, как украсить дом, не потратив больших денег.

По ее словам, существует несколько очень простых способов мгновенно сделать дом более стильным и дорогим.

видео дня

Если вам интересно, каких ошибок не стоит допускать при оформлении гостиной, читайте материал: Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все.

Как сделать дом красивым, не потратив больших денег

Ошибка №1. Светильники стандартного качества. Обычно они имеют низкий уровень детализации и совершенно не добавляют индивидуальности.

Замените их на светильники с интересной формой, текстурой или отделкой. Подумайте о льняных абажурах в форме барабана, подвесных светильниках из ротанга, бра из состаренной латуни. Всего один обновленный светильник может полностью преобразить комнату.

Ошибка №2. Слишком маленькие ковры.

Ничто так быстро не уменьшает комнату, как крошечный коврик посреди помещения. Он нарушает пропорции и создает впечатление, что все вещи собраны из разных частей, а не продуманы до мелочей.

Вместо этого, выбирайте больший размер ковра, чтобы на нем могли стоять хотя бы передние ножки вашей мебели. В спальнях ковер должен выступать как минимум на 45-60 см с каждой стороны кровати. Большие ковры – это мгновенная роскошь.

Ошибка №3. Сочетание мебели: комплекты для спальни, гостиной, столовой. Когда все идеально сочетается, это может иметь устаревший вид. Это больше похоже на дешевый выставочный зал, чем на тщательно продуманный дом.

Смешивайте оттенки, текстуры и разные стили мебели. Сочетайте деревянные прикроватные тумбочки с мягкой кроватью, а кожаный диван с мягкими креслами. Когда предметы сочетаются, но не идеально совпадают, ваша комната выглядит по-дизайнерски красиво.

Ошибка №4. Слишком низко повешенные или слишком короткие шторы.

Шторы могут полностью изменить атмосферу комнаты. Но две распространенные ошибки мгновенно придают дому дешевый вид:

1.Слишком низкое крепление карниза. Если карниз установлен чуть выше оконной рамы, это визуально укоротит стену. Потолок будет казаться ниже, а вся комната — меньше и менее изысканной. Вместо этого, повесьте карниз высоко и широко. В идеале, его следует разместить посередине между верхом окна и потолком, примерно на 10-15 см ниже линии потолка. Это привлечет взгляд вверх и создаст ощущение большей высоты комнаты, а в целом - сделает ее более элегантной.

2. Слишком короткие шторы. Это выглядит незавершенно и может придать комнате устаревший вид. Вместо этого выбирайте шторы, которые едва касаются пола или слегка касаются его. Шторы до пола всегда выглядят более стильно и мгновенно преображают комнату. Если для вашего окна нужен промежуточный размер, выбирайте более длинные шторы, а не короткие, и подшейте их. Или используйте простую клейкую ленту для подшивания, чтобы получить аккуратный и результат.

Ошибка №5. Слишком много мелких безделушек. Полка, полная крошечных предметов, выглядит неряшливо, а не стильно. Беспорядок делает даже красивую мебель дешевой.

Используйте меньше крупных предметов декора. Украсьте полки сочетанием книг, корзин, зелени и скульптурных объектов. Дайте вашим композициям немного свободного пространства. Ваш декор будет выглядеть гораздо более продуманным, а комната — более роскошной.

Ошибка №6. Виниловые цитаты, надписи в деревенском стиле или рукописные буквы. Они могут показаться слишком банальными и уже давно устаревшими.

Замените эти надписи настоящими произведениями искусства, картинами в рамах, фотографиями или красивыми абстрактными работами. Настоящее искусство, а не броские фразы, мгновенно сделает вашу комнату более роскошной и придаст вашему дому более утонченный и взрослый вид.

Смотрите видео - Что делает ваш дом дешевым на вид:

Ошибка №7. Одна крошечная недорогая рамка на большой стене нарушает масштаб и создает ощущение незавершенности комнаты. Как будто вы не потратили больше денег на картину подходящего размера.

Лучше используйте более крупные произведения искусства или создайте галерею на стене, чтобы заполнить пространство. Как правило, картина должна занимать примерно от половины до двух третей ширины пространства над предметом мебели. На больших стенах нужны более крупные картины или несколько произведений.

Ошибка №8. Постельное белье без слоев. Одно одеяло и две плоские подушки могут превратить вашу кровать в комнату в общежитии. Кровать — это центральный элемент интерьера, поэтому, когда она выглядит плоской, вся комната кажется довольно невпечатляющей.

Какие вещи создают уют в доме? Ответ: добавьте слои: одеяло, покрывало, пуховое одеяло, декоративные подушки и фактурное покрывало. Эти слои добавят мягкости и мгновенно сделают вашу спальню уютной и более роскошной.

Ошибка № 9. Отсутствие "вау-эффекта" в комнате. Когда все в вашем доме нейтрально, просто и безопасно, оно будет казаться безликим. Ничто не привлекает внимания, поэтому пространство лишено индивидуальности и не выглядит изысканным.

Что делать? Вместо этого добавьте один смелый элемент, ваш "вау-эффект". Это может быть эффектный светильник, великолепное произведение искусства, акцентная стена в мрачном стиле, шторы с узором или какой-либо выразительный элемент декора. Один яркий предмет или смелый акцентный цвет могут сделать всю комнату более интересной, и она будет выглядеть дороже.

Ошибка №10. Видимые электрические провода, свисающие с телевизоров, ламп или другой электроники. Они мгновенно создают ощущение дешевизны в комнате и напоминают о том, что что-то было установлено неправильно или непреднамеренно.

Используйте чехлы для проводов, кабельные каналы, органайзеры из стяжек. Чистые линии в ваших комнатах будут выглядеть более изысканно, и это позволит вам и вашим гостям сосредоточиться на декоре, а не на этих некрасивых проводах.

Как писал Главред, ранее Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Уэлш также объяснила, как выбрать качественный диван и назвала пять главных признаков надежной мебели.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Мелисса Уэлш

Мелисса Уэлш (Melissa Welsh) — дизайнер интерьеров из США, которая ведет свой канал на Youtube.

На канал Welsh Design Studio подписаны почти 36 тысяч человек.

Также она называет себя "энтузиасткой рукоделия". Мелисса Уэлш делится советами по декорированию дома и секретами дизайна интерьера.

Ведет онлайн-курсы. Ее электронные книги предлагают простые пошаговые инструкции по созданию красивого дома. Ее советы помогут новичкам чувствовать себя увереннее в навыках декорирования.

"Я делюсь советами и хитростями по дизайну интерьера, идеями по декорированию дома и мастер-классами по рукоделию. Красивый дом может улучшить вашу жизнь, и я искренне верю, что каждый может стать своим собственным дизайнером, если освоит несколько советов и секретов", - считает Мелисса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер дизайнеры дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:20Украина
Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:40Украина
Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

23:19Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Последние новости

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонт

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Реклама
23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

Реклама
20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

Реклама
15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять