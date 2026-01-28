Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонт

Дизайнер назвала десять вещей, которые портят интерьер.

https://glavred.info/dim/kak-sdelat-uyutnyy-dom-bez-bolshih-deneg-oshibki-kotorye-vydayut-deshevyy-remont-10735769.html Ссылка скопирована

Мелисса Уэлш назвала главные ошибки в оформлении интерьера / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему квартира выглядит дешево

Какой ковер лучше выбрать для гостиной и спальни

Почему важна длина штор

Дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш на своем Youtube-канале назвала 10 вещей, которые делают ваше жилище дешевым на вид и объяснила, как украсить дом, не потратив больших денег.

По ее словам, существует несколько очень простых способов мгновенно сделать дом более стильным и дорогим.

видео дня

Если вам интересно, каких ошибок не стоит допускать при оформлении гостиной, читайте материал: Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все.

Как сделать дом красивым, не потратив больших денег

Ошибка №1. Светильники стандартного качества. Обычно они имеют низкий уровень детализации и совершенно не добавляют индивидуальности.

Замените их на светильники с интересной формой, текстурой или отделкой. Подумайте о льняных абажурах в форме барабана, подвесных светильниках из ротанга, бра из состаренной латуни. Всего один обновленный светильник может полностью преобразить комнату.

Ошибка №2. Слишком маленькие ковры.

Ничто так быстро не уменьшает комнату, как крошечный коврик посреди помещения. Он нарушает пропорции и создает впечатление, что все вещи собраны из разных частей, а не продуманы до мелочей.

Вместо этого, выбирайте больший размер ковра, чтобы на нем могли стоять хотя бы передние ножки вашей мебели. В спальнях ковер должен выступать как минимум на 45-60 см с каждой стороны кровати. Большие ковры – это мгновенная роскошь.

Ошибка №3. Сочетание мебели: комплекты для спальни, гостиной, столовой. Когда все идеально сочетается, это может иметь устаревший вид. Это больше похоже на дешевый выставочный зал, чем на тщательно продуманный дом.

Смешивайте оттенки, текстуры и разные стили мебели. Сочетайте деревянные прикроватные тумбочки с мягкой кроватью, а кожаный диван с мягкими креслами. Когда предметы сочетаются, но не идеально совпадают, ваша комната выглядит по-дизайнерски красиво.

Ошибка №4. Слишком низко повешенные или слишком короткие шторы.

Шторы могут полностью изменить атмосферу комнаты. Но две распространенные ошибки мгновенно придают дому дешевый вид:

1.Слишком низкое крепление карниза. Если карниз установлен чуть выше оконной рамы, это визуально укоротит стену. Потолок будет казаться ниже, а вся комната — меньше и менее изысканной. Вместо этого, повесьте карниз высоко и широко. В идеале, его следует разместить посередине между верхом окна и потолком, примерно на 10-15 см ниже линии потолка. Это привлечет взгляд вверх и создаст ощущение большей высоты комнаты, а в целом - сделает ее более элегантной.

2. Слишком короткие шторы. Это выглядит незавершенно и может придать комнате устаревший вид. Вместо этого выбирайте шторы, которые едва касаются пола или слегка касаются его. Шторы до пола всегда выглядят более стильно и мгновенно преображают комнату. Если для вашего окна нужен промежуточный размер, выбирайте более длинные шторы, а не короткие, и подшейте их. Или используйте простую клейкую ленту для подшивания, чтобы получить аккуратный и результат.

Ошибка №5. Слишком много мелких безделушек. Полка, полная крошечных предметов, выглядит неряшливо, а не стильно. Беспорядок делает даже красивую мебель дешевой.

Используйте меньше крупных предметов декора. Украсьте полки сочетанием книг, корзин, зелени и скульптурных объектов. Дайте вашим композициям немного свободного пространства. Ваш декор будет выглядеть гораздо более продуманным, а комната — более роскошной.

Ошибка №6. Виниловые цитаты, надписи в деревенском стиле или рукописные буквы. Они могут показаться слишком банальными и уже давно устаревшими.

Замените эти надписи настоящими произведениями искусства, картинами в рамах, фотографиями или красивыми абстрактными работами. Настоящее искусство, а не броские фразы, мгновенно сделает вашу комнату более роскошной и придаст вашему дому более утонченный и взрослый вид.

Смотрите видео - Что делает ваш дом дешевым на вид:

Ошибка №7. Одна крошечная недорогая рамка на большой стене нарушает масштаб и создает ощущение незавершенности комнаты. Как будто вы не потратили больше денег на картину подходящего размера.

Лучше используйте более крупные произведения искусства или создайте галерею на стене, чтобы заполнить пространство. Как правило, картина должна занимать примерно от половины до двух третей ширины пространства над предметом мебели. На больших стенах нужны более крупные картины или несколько произведений.

Ошибка №8. Постельное белье без слоев. Одно одеяло и две плоские подушки могут превратить вашу кровать в комнату в общежитии. Кровать — это центральный элемент интерьера, поэтому, когда она выглядит плоской, вся комната кажется довольно невпечатляющей.

Какие вещи создают уют в доме? Ответ: добавьте слои: одеяло, покрывало, пуховое одеяло, декоративные подушки и фактурное покрывало. Эти слои добавят мягкости и мгновенно сделают вашу спальню уютной и более роскошной.

Ошибка № 9. Отсутствие "вау-эффекта" в комнате. Когда все в вашем доме нейтрально, просто и безопасно, оно будет казаться безликим. Ничто не привлекает внимания, поэтому пространство лишено индивидуальности и не выглядит изысканным.

Что делать? Вместо этого добавьте один смелый элемент, ваш "вау-эффект". Это может быть эффектный светильник, великолепное произведение искусства, акцентная стена в мрачном стиле, шторы с узором или какой-либо выразительный элемент декора. Один яркий предмет или смелый акцентный цвет могут сделать всю комнату более интересной, и она будет выглядеть дороже.

Ошибка №10. Видимые электрические провода, свисающие с телевизоров, ламп или другой электроники. Они мгновенно создают ощущение дешевизны в комнате и напоминают о том, что что-то было установлено неправильно или непреднамеренно.

Используйте чехлы для проводов, кабельные каналы, органайзеры из стяжек. Чистые линии в ваших комнатах будут выглядеть более изысканно, и это позволит вам и вашим гостям сосредоточиться на декоре, а не на этих некрасивых проводах.

Как писал Главред, ранее Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно делают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Уэлш также объяснила, как выбрать качественный диван и назвала пять главных признаков надежной мебели.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Мелисса Уэлш Мелисса Уэлш (Melissa Welsh) — дизайнер интерьеров из США, которая ведет свой канал на Youtube. На канал Welsh Design Studio подписаны почти 36 тысяч человек. Также она называет себя "энтузиасткой рукоделия". Мелисса Уэлш делится советами по декорированию дома и секретами дизайна интерьера. Ведет онлайн-курсы. Ее электронные книги предлагают простые пошаговые инструкции по созданию красивого дома. Ее советы помогут новичкам чувствовать себя увереннее в навыках декорирования. "Я делюсь советами и хитростями по дизайну интерьера, идеями по декорированию дома и мастер-классами по рукоделию. Красивый дом может улучшить вашу жизнь, и я искренне верю, что каждый может стать своим собственным дизайнером, если освоит несколько советов и секретов", - считает Мелисса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред