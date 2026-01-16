Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

Дом больше не должен быть "стерильным". Идеальные интерьеры уходят в прошлое.

Названы тренды в дизайне интерьера 2026 / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Главное:

Дом больше не должен выглядеть "идеальным"

В интерьеры официально возвращается характер, индивидуальность и ощущение обжитости

Холодный минимализм уступает место теплу, текстурам и выразительным деталям

Новый год всегда приносит о новые тренды, в том числе и в дизайне интерьера. Какие тенденции в мебельной индустрии будут определять интерьеры в 2026 году - разобрался Главред.

Если вам интересно, какую мебель стоит купить в 2026 году, читайте материал: Как выбрать диван, кресла и шторы для гостиной, чтобы они не устарели через год.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на дизайнеров, общая тенденция этого года - характер официально возвращается в моду.

Бархат драгоценных оттенков

Если 2025 год был посвящен льну, то 2026 год принадлежит бархату. Дизайнеры прогнозируют сдвиг в сторону более эффектных силуэтов, обитых тканью ярких, насыщенных оттенков.

Например, бархатный диван смелого цвета привносит в комнату неожиданное очарование и более чем оправдывает себя как яркий предмет интерьера.

В 2026 году будут в моде классические и износостойкие ткани, такие как льняной бархат и мохеровый бархат. Эти материалы прекрасно стареют, придавая тактильную теплоту, благодаря чему крупногабаритные предметы мебели кажутся более уютными.

Диван, обитый бархатом, придаст комнате изысканность / Фото: pexels.com

Табу на серый цвет

Долгое господство серого цвета официально подошло к концу. На его место пришла палитра новых нейтральных оттенков, которые значительно богаче и более основательны.

Цвета мокко, глины, табака актуальны как никогда. Эти оттенки поглощают свет, а не отражают его.

По словам дизайнеров, этот тренд ознаменует возвращение к теплу. В интерьерах нужно отходить от стерильного ощущения холодных тонов к цветам, которые вызывают ассоциации с землей.

Использование этих оттенков вовсе не означает, что ваш дом должен выглядеть тяжелым или устаревшим. Напротив, шоколадные тона добавляют изысканности. Попробуйте заменить светлую обивку или аксессуары из светлого дерева на более глубокие, насыщенные оттенки.

В 2026 году интерьер должен создавать ощущение теплоты / Фото: pexels.com

Антиквариат

Самые стильные дома 2026 года не будут выглядеть так, как будто их обставили за один день. Вместо этого, их оформление будет происходить постепенно, с использованием винтажных и антикварных предметов, каждый из которых рассказывает свою историю. Это придает комнате очарование и характер, которых так не хватает многим людям в наши дни.

Дизайнеры советуют поискать винтажные светильники и кресла, которые добавят пространству индивидуальности. Также стильным предметом интерьера может стать сундук, найденный на блошином рынке, или стул середины века.

Стоит добавить в интерьер антикварные вещи / Фото: pexels.com

Джапанди

Стиль "Джапанди" — гибрид японского минимализма и скандинавской функциональности — превратился из тренда в социальных сетях в вечный классический стиль.

В версии Japandi 2026 года отходят от светлых пород дерева и белых стен, в пользу более глубоких нейтральных оттенков и текстур. Особое внимание уделяется строгим линиям и натуральным материалам, но с добавлением мягкости, которая создает ощущение обжитости, а не пустоты.

Чтобы создать подобный стиль в своем доме,сократите количество вещей и позвольте одной-двум, изготовленным из высококачественных натуральных материалов, стать центральным элементом интерьера.

Интерьер в японском стиле / Фото: pexels.com

Богатая патина

Стремление к мебели, создающей ощущение обжитости, распространяется и на отделку, которую мы выбираем для освещения, фурнитуры и акцентных элементов.

Тенденция 2026 года отходит от совершенства и движется в сторону предметов с патиной, пропорциями и выразительностью.

Например, в ванной и на кухне глянцевые поверхности заменяются многослойными, выразительными металлическими элементами. В моде патина из разных металлов. Палитра отделки смещена в сторону сдержанности, а не блеска, поэтому комнаты выглядят многослойными, а не кричащими.

Максималистские детали

Эпоха прямоугольных, строгих силуэтов уступает место пышным, биоморфным, изогнутым моделям с кисточками, тесьмой и бахромой. Дизайнеры интерьеров. Они советуют купить пуфик с бахромой или кресло с бархатной отделкой.

2026 год — это год, когда следует придерживаться философии "чем больше, тем лучше" в сфере высококачественной мягкой мебели.

Ковры с графическим рисунком

В 2026 году в центре внимания окажутся ковры с графическими рисунками ярких, поднимающих настроение цветов. Такие смелые напольные покрытия — изысканный намек на движение "дофаминового декора", использующее такие цвета, как оранжевый, желтый и розовый, для того, чтобы преобразить пространство.

Выбирая ковры с таким современным дизайном, вы можете относительно быстро и недорого изменить атмосферу комнаты.

Ковер должен быть ярким и поднимать настроение / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, что в 2026 году в дизайне интерьеров бежевый цвет снова будет актуален. Он придет на смену холодному серому, который доминировал в домах в течение последнего десятилетия — с 2022 года. Какой оттенок бежевого самый трендовый и как сочетать серый и бежевый, читайте в материале Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году.

