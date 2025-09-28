Укр
Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методов

Юрий Берендий
28 сентября 2025, 19:28
Зооэксперты проекта Animal Wised рассказывают, как правильно обращаться с котом, чтобы постепенно завоевать его доверие и наладить крепкую связь.
Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методов
Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыты пять простых методов / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как сделать так, чтобы кот доверял
  • Как завоевать сердце кота
  • Как заслужить доверие уличной кошки

Коты - независимые и осторожные животные, и завоевать их доверие непросто. Однако благодаря правильному подходу можно построить прочную связь, основанную на любви и уважении. Эксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объясняют, что именно поможет наладить доверительные отношения с домашним любимцем.

Главред выяснил, как сделать, чтобы кошка тебя полюбила.

1. Дайте коту время и пространство

Когда в жизни животного происходят изменения, например переезд или появление нового члена семьи, оно нуждается в периоде адаптации.

"Дайте ей время. Кошка начнет действовать, когда почувствует себя в безопасности, поэтому рекомендуется дать ей время и пространство", - отмечают эксперты.

Никогда не стоит заставлять кота выходить из укрытия или давить на него. Это только увеличит дистанцию.

Смотрите видео о том, как завоевать доверие кота:

2. Формируйте положительные ассоциации

Ваше присутствие кот должен ассоциировать с приятными вещами.

"Если вы будете входить в ее пространство с положительными намерениями, например, давать еду, ласково гладить или играть с игрушками, ваша кошка начнет ассоциировать эти приятные вещи с вашим присутствием", - объясняют зооэксперты.

Избегайте навязчивости, громкого поведения и наказаний, ведь это создает негативные впечатления.

3. Используйте положительное подкрепление

Любое наказание только вредит доверию.

"Использование наказаний не только заставит вашу кошку ассоциировать вас с чем-то негативным, но и повысит ее уровень стресса и тревоги", - предупреждают в Animal Wised.

Вместо этого правильным вариантом является положительное подкрепление за хорошее поведение.

4. Ежедневно играйте с котом

Игра - это не просто развлечение, а способ укрепить связь.

"Игры должны быть ежедневной активностью с вашим котом. Это важно для укрепления ваших отношений, а также стимулирует его ум и обогащает повседневную жизнь", - советуют эксперты.

Для этого подойдут классические игрушки, а также интеллектуальные, которые развивают мышление и координацию.

5. Дарите любовь и уважение

Коты не всегда демонстрируют благодарность, но чувствуют искреннюю заботу.

"Вы можете проявить это через ненавязчивые поцелуи, ласки и тихое общение с ними. Чтобы понять кошачью природу, нужно быть терпеливым и настойчивым в стремлении к дружбе", - отмечают эксперты.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

