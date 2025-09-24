Укр
Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 20:18
Коты часто удивляют владельцев своим поведением, и даже простое поднятие задницы или растягивание при встрече имеет глубокое значение, объясняют зооэксперты.
Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина
Почему кот поднимает задницу - почему кошка показывает живот / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как кот растягивается
  • Почему кот поднимает задницу
  • Почему кошка показывает живот

Многие владельцы кошек замечают, что их любимцы часто растягиваются или поднимают заднюю часть тела, когда они подходят. Это поведение может показаться странным, но на самом деле оно несет важное значение. Эксперты проекта "The Purring Journal" в видео на YouTube объясняют, почему кошки это делают и что вы можете понять по их действиям.

Главред выяснил, почему кот поднимает заднюю часть когда видит хозяина.

1. Приветствие и проявление любви

"Итак, на первый взгляд простое растягивание может быть способом вашей кошки поздороваться с вами и выразить свою любовь", - отмечают эксперты.

Растягивание часто сигнализирует доверие и комфорт. Даже если это не столь яркое приветствие, как трение о ноги или мурлыканье, оно все равно показывает, что кошка чувствует себя безопасно и счастливо рядом с вами.

2. Подготовка к игре

Кошки могут растягиваться, готовясь к активности.

"Если ваша кошка растягивается, когда видит вас, это может быть признаком того, что она в игровом настроении", - говорится в видео.

Специалисты советуют обратить внимание на положение ушей и хвоста: игривая кошка будет держать уши вперед, а хвост высоко поднятым с загнутым кончиком. Это сигнал, что она готова к движению и взаимодействию.

Смотрите видео о том, почему коты поднимают попу:

3. Снятие напряжения и поддержание здоровья

"Потягивание улучшает кровообращение, уменьшает мышечное напряжение и высвобождает эндорфины", - объясняют специалисты.

Коты проводят большую часть времени, спя до 16 часов в день. Растягиваясь после дремоты, они восстанавливают гибкость мышц и снимают напряжение, что улучшает их общее самочувствие.

4. Общение с хозяином

Растягивание - это также способ передать сообщение.

"Она может пытаться сообщить вам о разных вещах: от приветствия до проявления привязанности или приглашения поиграть", - указывают специалисты.

Важно наблюдать за контекстом, ведь кошка может растягиваться, чтобы выразить эмоции или вовлечь вас во взаимодействие.

5. Чувство безопасности

"Она чувствует себя настолько безопасно рядом с вами, что добровольно на мгновение отказывается от осознания своего окружения", - говорится в видео.

Растягивание уязвимо для кошки, поэтому когда она делает это возле вас, это свидетельствует о высоком уровне доверия. Кошка уверена, что хозяин защитит ее от опасностей.

6. Потребность в физической активности

Частое растягивание может сигнализировать, что кошке нужно больше движения.

"Если ваша кошка также выглядит вялой, не проявляет интереса к обычным занятиям и чрезмерно набирает вес, есть большая вероятность, что она недостаточно физически активна", - предупреждают специалисты.

Регулярные игры и достаточное количество пространства помогут поддержать его физическую форму и снизить стресс.

7. Обозначение территории

Растягивание помогает котам маркировать пространство.

"Растягиваясь, они выделяют феромоны из запаховых желез на лапах, обозначая свою территорию", - добавляют они.

Это естественное поведение, которое позволяет кошке устанавливать границы и демонстрировать доминантность.

Разновидности растяжений кота

Существует несколько способов, которыми кошка может растягиваться:

  • "Собака с головой вниз" - поднимает заднюю часть тела вверх, вытягивает передние лапы, часто при приветствии хозяина.
  • Растягивание в вертикальном положении - кот использует предмет, как стену или царапалку, для поддержки передних лап.
  • Растягивание на спине - демонстрация брюшка, сигнал доверия.

Почему коты такие гибкие

У кошек 52-53 позвонка, толстые эластичные диски и широкий диапазон движений. Это позволяет им растягивать позвоночник почти на 180 градусов, что важно для ловкости, равновесия и охоты.

Наблюдение за растяжением помогает владельцу понять эмоциональное состояние и физическое здоровье кошки.

Как поддержать здоровые привычки кота

Эксперты советуют:

  • Обеспечить достаточно места для передвижения.
  • Использовать царапалки и специальные предметы для растягивания.

Об источнике: The Purring Journal

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

