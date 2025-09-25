Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснение

Коты нередко трутся о голову или лицо хозяина, эксперты объяснили значение этого жеста и как он влияет на отношения между животным и человеком.

Почему коты трутся об голову - что значит, когда кошка трется головой / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что значит, когда кошка трется головой

Как понять, что кот выбрал именно тебя хозяином

Что значит, если кот упирается головой в хозяина

Укотов есть множество загадочных привычек, и одна из самых милых - это когда они трутся о голову или лицо хозяина. Зооэксперты проекта AnimalWised объясняют, что это поведение имеет не только эмоциональное, но и глубинное биологическое значение.

Главред выяснил, почему кошки трутся головой о голову хозяина.

Кот бьет головой и трется - что это значит

"Представьте такую ситуацию: вы приходите домой, и первое, что делает ваша кошка, - это трется о ваши ноги или бьет вас головой. Эта сцена вам знакома? Практически все владельцы кошек почти ежедневно сталкиваются с чем-то подобным!" - говорят эксперты.

По их словам, такое поведение связано с обозначением территории и идентификацией спутника. Когда кот касается хозяина головой, он оставляет феромоны из специальных желез, делая человека частью своей стаи.

Смотрите видео о том, почему кот трется о голову хозяина:

Почему кошка трется головой

"На лице кота есть железы, которые отвечают за выделение феромонов, в частности между глазами, ушами и вокруг рта", - объясняют в AnimalWised.

Феромоны являются своеобразным химическим языком. Они передают информацию о состоянии кота, его настроение, готовность к общению или даже ревность. Именно поэтому после контакта с другими животными кот может активно тереться о хозяина, чтобы "обновить метку" и восстановить общий запах.

Как понять, что кот любит тебя

Хотя это поведение имеет территориальное объяснение, специалисты отмечают, что оно также свидетельствует о доверии.

"Во-первых, если ваша кошка трется о вас или толкает головой, считайте себя особенным... Такое поведение похоже на дружеское приветствие, которое кошки предлагают тем, кого они любят", - указывают они.

Таким образом, удар головой или трение - это способ сказать "я тебе доверяю".

Почему кот часто трется и мяукает

Эксперты отмечают, что язык тела кота может сопровождаться и голосовыми сигналами.

"Удар головой и мяуканье у кошек являются признаками того, что ваша кошка голодна", - резюмируют эксперты.

Но иногда частое мяуканье может сигнализировать о боли или дискомфорте, поэтому стоит обратить внимание на изменения в поведении и при необходимости проконсультироваться с ветеринаром.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

