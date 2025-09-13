Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную пору

Вы узнаете:
- Какие цвета в моде на осень 2025 года
- Как сочетать цвета в одежде
Если нужно сделать образ более трендовым и ярким, цвет - самый простой инструмент для этого. Каждое время года дизайнеры предлагают сочетания, которые помогут привлечь к себе внимание и найти новые акценты в своих луках. Главред собрал информацию о том, какие цвета будут популярными осенью 2025 и как сочетать их в образах.
Какие цвета модные осенью
Стилист Анастасия Кривицкая отмечает, что в этом году дизайнеры сделали особый акцент на цветные образы. Вместо традиционной приглушенной осенней палитры, модные бренды предлагают смелые и насыщенные цвета.
Основными трендами осени 2025 в цвете будут:
- красный;
- бордовый;
- зеленый;
- оранжевый;
- фиолетовый.
Модный красный цвет: как носить и сочетать
Красный - один из самых ярких осенних трендов. Он прекрасно смотрится на пальто, костюмах и вечерних платьях. Тотал-лук в красном подойдет для вечеринки, а комбинация с черным пальто - для офиса.
Бордовая одежда осенью 2025: классика и стильные комбинации
Бордовый цвет не сдает позиций идеального осеннего оттенка. Его глубина и насыщенность добавляют образу элегантности. Бордовый хорошо сочетается с кожаными изделиями, а тотал-лук выглядит стильно и гармонично.
Зеленый цвет в моде осенью: трендовые оттенки
Зеленый возвращается на подиумы во всей палитре - от бледно-фисташкового до темного лесного. Этот цвет освежает образ и гармонично сочетается с другими осенними оттенками, например, бордовым или оранжевым.
Оранжевый - главный тренд осенних луков
"Ржавые" оттенки оранжевого добавляют теплоты образу. Этот цвет часто используют в трикотаже и теплых тканях. Оранжевый акцент сделает даже простой комплект стильным и привлечет внимание окружающих.
Фиолетовый цвет осенью 2025: как добавить драматичности образу
Фиолетовый, особенно оттенок фуксия, снова возвращается в моду. Его можно использовать для создания драматических луков или интересных цветовых комбинаций, выделяющих вас из толпы.
Как выбрать цветовые сочетания на осень - смотрите видео:
О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?
Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
