Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную пору

Какие цвета будут в тренде осенью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, andrea.colorfulstyle, скрин с видео: YouTube.com, Анастасия Кривицкая

Если нужно сделать образ более трендовым и ярким, цвет - самый простой инструмент для этого. Каждое время года дизайнеры предлагают сочетания, которые помогут привлечь к себе внимание и найти новые акценты в своих луках. Главред собрал информацию о том, какие цвета будут популярными осенью 2025 и как сочетать их в образах.

Какие цвета модные осенью

Стилист Анастасия Кривицкая отмечает, что в этом году дизайнеры сделали особый акцент на цветные образы. Вместо традиционной приглушенной осенней палитры, модные бренды предлагают смелые и насыщенные цвета.

Основными трендами осени 2025 в цвете будут:

красный;

бордовый;

зеленый;

оранжевый;

фиолетовый.

Модный красный цвет: как носить и сочетать

Красный - один из самых ярких осенних трендов. Он прекрасно смотрится на пальто, костюмах и вечерних платьях. Тотал-лук в красном подойдет для вечеринки, а комбинация с черным пальто - для офиса.

Красный цвет - яркий вариант для акцентного образа / фото: instagram.com, andrea.colorfulstyle

Бордовая одежда осенью 2025: классика и стильные комбинации

Бордовый цвет не сдает позиций идеального осеннего оттенка. Его глубина и насыщенность добавляют образу элегантности. Бордовый хорошо сочетается с кожаными изделиями, а тотал-лук выглядит стильно и гармонично.

Бордовый цвет - осенняя классика, которая прекрасно смотрится в коже / фото: instagram.com, theruesociety

Зеленый цвет в моде осенью: трендовые оттенки

Зеленый возвращается на подиумы во всей палитре - от бледно-фисташкового до темного лесного. Этот цвет освежает образ и гармонично сочетается с другими осенними оттенками, например, бордовым или оранжевым.

Зеленый цвет - свежее веяние в осенних луках / фото: instagram.com, andrea.colorfulstyle

Оранжевый - главный тренд осенних луков

"Ржавые" оттенки оранжевого добавляют теплоты образу. Этот цвет часто используют в трикотаже и теплых тканях. Оранжевый акцент сделает даже простой комплект стильным и привлечет внимание окружающих.

Оранжевый цвет добавляет тепла в образ / фото: instagram.com, andrea.colorfulstyle

Фиолетовый цвет осенью 2025: как добавить драматичности образу

Фиолетовый, особенно оттенок фуксия, снова возвращается в моду. Его можно использовать для создания драматических луков или интересных цветовых комбинаций, выделяющих вас из толпы.

Фиолетовый цвет - возвращение популярного оттенка / фото: instagram.com, andrea.colorfulstyle

О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая? Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

