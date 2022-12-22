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От ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резников рассказал о новом пакете помощи США для ВСУ

22 декабря 2022, 10:27
Министр обороны прокомментировал оглашение США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Резников, ВСУ
Алексей Резников прокомментировал новую военную помощь США ВСУ / коллаж фото УНИАН

Министр обороны Украину Алексей Резников рассказал об очередном пакете военной помощи США украинской стороне.

В своем Twitter он отреагировал на оглашение США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

"Очередная американская военная помощь для украинской армии – это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – написал Резников.

От ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резников рассказал о новом пакете помощи США для ВСУ
/ @oleksiireznikov

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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