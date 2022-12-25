Никакой паузы зимой на войне не будет: в ВСУ заявили, что продолжат бить войска РФ на фронте

Один из ключевых принципов войны для Украины – не оставлять в покое российских оккупантов, сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

ВСУ на Донбассе продолжают поражать позиции врага высокоточным оружием - Череватый / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Оккупационные войска России не дождутся "зимней паузы". Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары по позициям врага. Главный принцип ВСУ на войне – не давать покоя российским захватчикам. Об этом заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что враг не дождется паузы на войне в зимний период. ВСУ придерживаются принципа, согласно которому они не намерены оставлять в покое российские оккупационные силы.

"Это принципиальная позиция нашего командования. Еще во время киевской операции генерал-полковник Сырский, Герой Украины, который сейчас командует восточным фронтом, придерживался такого принципа, чтобы постоянно не давать противнику передышки, бить по нему беспокоящим артиллерийским огнем, поражать его диверсионными группами и другими видами поражения, проводить атаки малыми мобильными группами, чтобы враг постоянно чувствовал угрозу и опасность, не мог сосредоточиться на построении своих боевых порядков или системы обороны", - отметил Череватый.

Также он подчеркнул, что в рамках выполнения такой задачи украинская армия на восточном фронте активно использует высокоточное оружие. Каждые сутки поражаются командные пункты, полевые артиллерийские склады, склады ГСМ, большое количество техники и личного состава войск РФ.

Война России против Украины на Донбассе

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты России по-прежнему пытаются захватить Бахмут, однако им не удается достичь своей цели. Россияне в боях за город теряют тысячи своих солдат. Москва ставит перед собой задачу захватить весь Донбасс.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российская оккупационная армия, кроме Бахмутского и Авдеевского направления, собирается наступать и на Лиманском направлении.

Украинские войска продолжают бить врага и не дают возможности для прорыва обороны.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - подчеркнул Череватый.

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