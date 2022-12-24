Пекин пытается "усидеть на двух стульях": нашел странную отговорку из-за войны в Украине

Война "поставила нас в очень сложное положение с политической точки зрения", признал Фу Цун.

В Китае сделали заявление насчет войны РФ с Украиной / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Новый посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун прокомментировал ситуацию вокруг войны, развязанной РФ против Украины.

По его словам, Пекин оказался в "очень сложном положении под политическим углом зрения" из-за войны. Об этом он заявил в интервью изданию South China Morning Post.

Китайский дипломат признал, что "украинский кризис становится проблемой для наших двусторонних отношений с ЕС".

При этом китайский посол называет войну "так называемой спецоперацией", поскольку "именно так его назвала российская сторона".

"Мы рассматриваем себя как побочный ущерб, если хотите, от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", - сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он признал, что война РФ против Украины "поставила нас в очень сложное положение с политической точки зрения" и "вызвала большое напряжение в наших отношениях" с Европой.

Фу Цун добавил, что Китай изначально выступал за мирное урегулирование и не оказывает военной помощи России, и попутно обвинил США в том, что они якобы "наживаются на этом кризисе", продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.

Ранее сообщалось, что Китай будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее диктатора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждении статуса России в качестве "великой державы" на мировой политической арене. Пекин собирается усилить взаимодействие с Москвой и вывести сотрудничество на новый уровень. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

В свою очередь российский оппозиционер, политик и политолог Леонид Гозман отмечал, что заявления Китая в отношении России могут быть разными, однако если сообщение МИД КНР демонстрирует позицию Пекина, Путину удалось достичь большого тактического успеха. Однако это сигнал о возможном превращении РФ в китайскую колонию.

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