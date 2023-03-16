'На самом деле Путина уже нет': Вятрович оценил, жив ли еще российский диктатор

Историк подчеркнул, что смерть кремлевского диктатора не удастся очень долго скрывать.

Вятрович оценил, жив ли еще российский диктатор / Скриншот YouTube, УНИАН

У российского диктатора Владимира Путина есть много двойников, которые его периодически "подстраховывают". В связи с этим, пока точно неизвестно, жив ли еще настоящий глава Кремля. Однако, если его действительно уже нет среди живых, то мир очень скоро об этом узнает. Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Я бы не очень полагался на такие конспирологические теории о том, что на самом деле Путина уже нет, что это кукла, двойник, матрица и тому подобное. Это опять-таки попытка найти какой-то легкий ответ на трудный вопрос. Когда мир узнает о том, что Путин умер? Думаю, быстро", - сказал Вятрович.

В этой ситуации историк провел аналогии со Сталиным, который умер в собственных экскрементах у себя на даче, и ближайшее окружение некоторое время боялось даже осознать, что это произошло.

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"Но потом сразу стартовала война за власть, кто первый ее ухватит. Первым ее хотел ухватить Лаврентий Берия, поэтому он хотел, чтобы как можно скорее все узнали о смерти Сталина", - рассказал он.

Вятрович заметил, что то же будет и с Путиным. По его мнению, смерть кремлевского диктатора не удастся очень долго скрывать. Потому что те, кто претендует взять власть после него, этого не потерпят и захотят воспользоваться ситуацией как можно скорее.

Путина могут ликвидировать

Недавно генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что спецслужбы США теоретически способны ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, как это они сделали с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Он отметил, что ликвидация подтверждает "безграничные возможности спецслужб США".

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Самые богатые люди России желают смерти президенту РФ.

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