Историк рассказал, как украинцев на протяжении сотни лет расстреливали в ответ на 'Слава Украине'

Владимир Вятрович подчеркнул, что первый зафиксированный расстрел украинца состоялся в 1919 году.

Вятрович вспомнил историю борьбы украинского народа / УНИАН

На протяжении сотни лет украинцев расстреливали в ответ на слова "Слава Украине!". Так произошло и во время полномасштабного российского вторжения, когда захватчики безжалостно убили пленного защитника Александра Мациевского. Во время чата на Главреде историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал об истории борьбы украинского народа.

Как отметил Вятрович, с одной стороны, на видео расстрела защитника зафиксировано одно из преступлений россиян, так что это не просто видео, а доказательство преступления. С другой стороны, это огромная трагедия – гибель такого человека. С третьей стороны, это огромный героизм.

"У меня как у историка это вызвало глубокий резонанс с тем, что я читал в документах и воспоминаниях, когда в течение сотни лет в ответ на "Слава Украине!" раздавались выстрелы. В 1919 году был первый зафиксированный расстрел украинца после украинско-польской войны за Львов. Затем были расстрелы на Закарпатье карпатских сечевиков венграми. Потом были тысячи таких случаев с украинскими повстанцами", - рассказал историк.

видео дня

Он подчеркнул, что в нескольких секундах на видео сконцентрировалась вся история Украины. Во взгляде этого бессмертного вояка, который, к сожалению, погиб, отразились все те, кого мы не видели и никогда не увидим, все те, кто так же погибали, но их никто не зафиксировал.

"Почему россияне это снимали на видео? Я думаю, что это была бравада с их стороны, самоуверенность. Они считают, что это то, что демонстрирует их силу. А на самом деле это демонстрирует то, что они уже проиграли. В этой истории уже не будет хэппи-энда, потому что человек погиб. Это тот герой, имя которого должно быть запечатлено и в памятниках, и в учебниках, и в сознании каждого украинца", - добавил Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

Мама погибшего военного Прасковья вспомнила, как сын обещал, что никогда не сдастся в плен. Именно это он сказал 29 декабря 2022 года. Тогда женщина в последний раз услышала голос своего сына.

"С появлением в Сети видео гибели мое сердце вновь всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына. Он со слезами кричал: "Я видел, как убили моего отца!" - вспоминает мать погибшего воина.

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