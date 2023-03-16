"Одно из самых страшных преступлений этой войны": Зеленский заявил, что РФ ответит за террор в Мариуполе

Президент подчеркнул, что наступит день, когда будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость украинскому народу.

Зеленский рассказал об одном из самых страшных преступлений россиян / Офис президента Украины

В годовщину бомбардировки российскими захватчиками драматического театра в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех, кто причастен к этому преступлению. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, заведомо разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать", - подчеркнул президент.

Украинский гарант напомнил, что год назад были оккупированы части Киевской и Харьковской области, российские войска занимали другие позиции на юге страны.

видео дня

"Но уже тогда мы начали их гнать. Наступит день, и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что как-то будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость украинскому народу. Тогда все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов.

"Всю юридическую работу мы сделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Ежедневно мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Ежедневно работаем ради этого. Генеральный прокурор и его офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой офис. У рашизма не получится остаться ненаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится... Все ра**исты будут отвечать. Будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости об усилении нашей обороны. Кроме того, он заявил, что будет жесткая позиция в борьбе за наказание российских оккупантов за их преступления.

"Ближайшие недели планируются достаточно активными с точки зрения международной коммуникации. И для того, чтобы усилить нашу оборону, и для того, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских убийц. Готовим новости", - сказал Зеленский.

Ранее украинский гарант говорил, что в случае захвата российскими захватчиками Бахмута, они смогут без помех продолжить свое наступление на другие населенные пункты Донецкой области, поэтому важно, чтобы украинские военные удержали город.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, на Донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там", - отметил президент Украины.

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