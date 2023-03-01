Бывший российский депутат из партии "Единая Россия" оказался в колонии строго режима из-за торговли наркотиками.

ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата / Коллаж фото росСМИ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные ликвидировали бывшего депутата из путинской партии "Единая Россия", который приехал убивать украинцев как вагнеровец. Об этом сообщают росСМИ.

Политическая карьера Дениса Штейна закончилась, когда его посадили в тюрьму за сбыт наркотиков. Он так надеялся на помилование, что согласился собой пополнить ряды ЧВК "Вагнера", которая уже славится огромным количеством потерь среди зэков, отправленных на фронт в Украину.

Известно, что Штейн был родом из Самары, там же и отбывал наказание после того, как в его доме нашли свертки с дозами мефедрона. Сообщается, что экс-депутат должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, но он там пробыл всего несколько месяцев, после чего отправился в Украину. Вместе с ним тогда забрали на войну сотни самарских заключенных.

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Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

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