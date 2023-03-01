Хотел помилования: ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата-зэка

Украинские военные ликвидировали бывшего депутата из путинской партии "Единая Россия", который приехал убивать украинцев как вагнеровец. Об этом сообщают росСМИ.
Политическая карьера Дениса Штейна закончилась, когда его посадили в тюрьму за сбыт наркотиков. Он так надеялся на помилование, что согласился собой пополнить ряды ЧВК "Вагнера", которая уже славится огромным количеством потерь среди зэков, отправленных на фронт в Украину.
Известно, что Штейн был родом из Самары, там же и отбывал наказание после того, как в его доме нашли свертки с дозами мефедрона. Сообщается, что экс-депутат должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, но он там пробыл всего несколько месяцев, после чего отправился в Украину. Вместе с ним тогда забрали на войну сотни самарских заключенных.
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.
Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.
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