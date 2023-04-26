"Для него "СВО" закончилась": почему Пригожин заговорил о необходимости завершить бои - эксперт

Евгений Пригожин просит Путина закончить боевые действия в Украине, потому что у него уже практически не осталось "вагнеровцев".

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Евгений Пригожин заговорил о необходимости закончить "сво" / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заговорил о необходимости прекращать боевые действия в Украине. Он акцентировал внимание на том, что российские оккупанты якобы "достигли своих целей" на фронте.

Однако на самом деле всё дело в том, что на передовой практически не осталось "вагнеровцев", ведь их использовали в качестве "пушечного мяса" и ВСУ их уничтожали. Таким образов можно считать, что "СВО" закончилась именно для Пригожина. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Именно так. Лично для него "СВО" уже завершилась точно. Поэтому логично, что он теперь уже и их диктатора призывает к тому, что, мол, может вообще "пора завязывать", - сказал Дикий.

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Эксперт также отметил, что Путин не предлагает полностью закончить войну и вывести российские войска из Украины.

"Он предлагает закончить войну по текущей линии фронта. Нашу сторону такое предложение явно не интересует, а что они между собой думают - это их дело", - добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России и перевороте в Кремле:

Заявления Пригожина о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов считает, что недавняя статья главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о завершении войны является не очень качественной попыткой популизма, которой не стоит придавать большого значения.

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо "Новичком", либо автокатастрофой.

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