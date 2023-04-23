Перестреляли друг друга: на Луганщине "вагнеровцы" и военные РФ не смогли найти виновных

Военнослужащие и боевики ЧВК "Вагнера" перекладывают друг на друга ответственность за допущенные потери на фронте.

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Российские военные и "вагнеровцы" перестреляли друг друга / Коллаж фото Минобороны РФ, kommersant.ru

Российские оккупанты пытаются достичь "успехов" на фронте. Однако украинская армия дает им мощный отпор, в результате чего среди вражеских солдат бешеные потери. Кроме боевых действий на фронте столкновения с оружием возникают непосредственно между военнослужащими РФ и "вагнеровцами". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Недавно оккупанты подрались между собой из-за того, что не смогли найти виновных в провале на фронте. Российские военнослужащие и боевики ЧВК "Вагнера" перекладывают друг на друга ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери.

Драка, которая произошла в Станице Луганской, переросла в стрельбу.

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"Не имея значимых достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ЧВК "Вагнера" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК "Вагнера", которая переросла в перестрелку", - говорится в сообщении.

В результате этого конфликта оккупанты "денацифицировали" друг друга, жертвы есть с обеих сторон.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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