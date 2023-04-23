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Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детей

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2023, 16:25 обновлено 23 апреля, 16:35
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Женщина порезала баннер и забрала пасхальные яйца. Ее возмутило то, что мемориал обустроили возле храма Московского патриархата.
прихожанка УПЦ МП в Житомирской области
Пропутинская прихожанка в Житомирской области повредила мемориал в честь детей / Коллаж фото из открытых источников, скриншот с видео

В Житомирской области прихожанка УПЦ МП испортила мемориал, который местные жители обустроили в честь детей, жестоко убитых российскими оккупантами. Женщину разозлило то, что во всем обвиняют "мощную" страну-агрессора Россию. Скандальное видео уже разлетелось в Сети.

Инцидент произошел 20 апреля в поселке городского типа Попельня. Это подтвердили и в Территориальной обороне Попельнянской громады. На ограде Свято-Николаевского храма был прикреплен баннер, рядом люди сложили детские игрушки, цветы и пасхальные яйца.

"Утром к этой импровизированной стене памяти неравнодушные жители общины начали приносить цветы и детские игрушки, увековечивая память о детях, невинных жертвах российских оккупантов. А дальше случилось неординарное событие. К баннеру пришла женщина почтенного возраста, начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала слово "русские", забрала пасхальные яйца и сказала, что этому не место возле русской церкви", - говорится в сообщении.

видео дня

Следует отметить, что прихожанка вырезала слово "русских" во фразе "погибли от рук русских захватчиков". Сообщается, что женщину якобы надоумил сделать это московский поп Петр Лысос.

На действия женщины сразу обратили внимание местные жители. Они были возмущены. Однако в этот момент вместо извинений прихожанка начала рассказывать о "величии" России.

"Возле церкви Московского патриархата такое не делается ... Вы знаете, какая мощь России? Возьмите парад их и возьмите парад наш. У нас и парада нет, техники нет, ничего нет. Все пропили, все продали", - сказала прихожанка УПЦ МП.

прихожанка УПЦ МП в Житомирской области
Пропутинская прихожанка в Житомирской области повредила мемориал в честь детей / скриншот с видео

Избиение военного в церкви Хмельницкого

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.

Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.

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