В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" - Коваленко

Российские оккупанты в Бахмуте пытаются продвинуться вперед в северном секторе города.

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В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" / коллаж фото 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна

Российские оккупанты продолжают уничтожать Бахмут. Сейчас в городе продолжаются тяжелые бои за "трассу за жизнь". Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сообщает УНИАН.

Однако оккупантам не удалось взять трассу 0504 под свой контроль, она продолжает функционировать, как и обходные пути между трассами.

"Дождливая погода вносит свои коррективы и пока эти тропы под силу только гусеничной технике. Поэтому погодный фактор сейчас негативно влияет на оборону города", - сказал Коваленко.

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Самая сложная ситуация в северном секторе. Оккупанты пытаются продвинуться по улице Крайней. Именно эта улица впоследствии может стать основной линией боевых столкновений.

"Полный контроль улицы Чайковского за ВСУ. Буфер безопасности с улицей Корсунского - на месте. С южного направления давление оккупантов не столь ожесточенное, как на севере, что обусловлено так же контролируемой ВСУ "многоэтажкой", - добавил Коваленко.

По данным эксперта, украинским военным удалось затормозить продвижение врага в многоэтажной застройке.

"Маневренная оборона дает свои результаты. Но без решения вопроса с логистикой через 0506 это преимущество может быть потеряно уже в кратковременной перспективе", - пояснил Коваленко.

Он также добавил, что в городе значительно уничтожилась интенсивность российской авиации, а украинская артиллерия наносит удары по позициям оккупантов.

Бои за Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что оккупационные войска России увеличили интенсивность обстрелов Бахмута. Враг активно применяет артиллерию и авиацию. Оккупанты уничтожают здания и сооружения в городе.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. По словам Сырского, войска РФ пытаются оккупировать Бахмут любой ценой.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что оккупанты России могут оставить Бахмутское направление. Как полагает полковник запаса ВСУ, захватчики могут посчитать бесперспективными атаки в направлении Бахмута.

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