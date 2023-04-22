Российские партии, бизнес и шейх Мали: Зеленский ввел новый пакет санкций

Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия".

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Зеленский ввел санкции против российских политпартий и бизнеса / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции против 40 физических и 382 юридических лиц. Об этом говорится в тексте указа 235/2023 от 22 апреля "о применении персональных социальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Под санкции попали преимущественно граждане РФ - 25. Кроме того ограничения введены против граждан Швейцарии (4), Ирана (2) и Мали (8). Среди них есть и члены семьи российского олигарха Владимира Потанина.

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Стоит отметить, что среди подсанкционных граждан Мали оказались президент гуманитарной комисии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар, заместитель руководителя персонала региональной координации Оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун. Против них санкции введены до 31 августа этого года. В отношении остальных лиц - на 10 лет.

Этим же указом Зеленский ввел санкции против 60 юридических лиц, среди которых российские предприятия, госучреждения, политические партии и другие образования.

В санкционном списке есть Центральная избирательная комиссия РФ, партия "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Коммунистическая партия РФ". Также в списке российская девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", ООО "ВТБ-Проект", ООО "ВБ-Сервис", ПАО "Росбанк", АО "Дальневосточный банк", ПАО "Завод Тула" ООО "Мегаком", АО "Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос", НИИ "Прометей" им.Горынина, АО "Ригель".

Зеленский также подписал указ №236/2023 о ведении санкций, которые введены против 322 юридических лиц. Среди них преимущественно российские предприятия радиоєлектроники и связи. Санкции введены на 10 лет.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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