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"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

Ангелина Подвысоцкая
21 апреля 2023, 17:02 обновлено 21 апреля, 17:13
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Кирилл Буданов заявил, что этот "арест" является показателем хорошей работы украинской разведки.
Кирилл Буданов, горит Крымский мост
Кирилл Буданов иронично отреагировал на свой заочный арест в Москве / Коллаж фото УП, скриншот с видео

Кремль хочет очернить украинское военное руководство. Лефортовский суд Москвы обвинил руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в "теракте" и "заочно арестовал" его. Об этом заявила пресс-служба суда, сообщает Настоящее время.

ФСБ РФ обвиняет Буданова якобы в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме.

Российские пропагандисты из ТАСС отметили, что Буданова "заочно арестовали" якобы из-за "теракта на Керченском мосту". РФ хочет объявить главу украинской разведки в международный розыск.

видео дня

Реакция Буданова

Глава украинской разведки Кирилл Буданов уже отреагировал на свой "заочный арест" в Москве. Он даже обрадовался, потому что его работа дала свой результат.

"Вы знаете, сколько времени я уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показной нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - сказал Буданов в комментарии Украинской правде.

Напомним, Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится "в очень-очень близком будущем". Он добавил, что не просто верит в это, а знает, когда именно в стране будет мир".

Ранее он сообщал, что контрнаступление украинских военных идет по четкому плану и графику. Однако детали этого плана не будут распространяться. Он добавил, что у РФ нет потенциала для проведения стратегической наступательной операции и в ближайшее время не будет.

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