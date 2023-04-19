"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в Авдеевке

Владимир Зеленский находился в 3 километре от линии фронта.

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Зеленский был в Авдеевке в 3 километрах от линии фронта / Коллаж фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области. Этот город ежедневно пытаются уничтожить российские оккупанты. Но следует отметить, что во время своего визита Зеленский был всего в 3 километрах от линии фронта. Об этом сообщают OSINT-аналитики проекта GeoConfirmed.

Они акцентировали внимание на том, что президент Украины фактически находился в полуокружении.

Аналитикам удалось установить точное местонахождение Владимира Зеленского. Они обратили внимание на фрагменты зданий и электроопоры, которые были зафиксированы на опубликованных фотографиях.

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Зеленский был в Авдеевке в 3 километрах от линии фронта / GeoConfirmed

Зеленский был в Авдеевке в 3 километрах от линии фронта / GeoConfirmed

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции Авдеевки 18 апреля. Там он встретился с украинскими военными и вручил им государственные награды.

Ситуация в Авдеевке

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка в Донецкой области. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

Также Жданов отмечает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но в основном успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции "остается достаточно сложной".

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