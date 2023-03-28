Россияне уничтожают еще один город Украины: что происходит в Бахмуте и Авдеевке

Ситуация в Авдеевке обострилась. Как говорит военный эксперт Олег Жданов, шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут.

Сергей Череватый / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

За сутки украинские военные ликвидировали или ранили 203 российских солдат в районе Бахмута, за который продолжаются постоянные бои.

"Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", - рассказал Череватый в эфире телемарафона.

Он также добавил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город враги обстреляли более 70 раз.

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Ситуация в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке обострилась. Как говорит военный эксперт Олег Жданов, шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

"Кстати, Авдеевка всегда была таким форпостом. И в Авдеевке есть участки фронта, которые еще находятся на позициях 23 февраля 2022 года. Ни на метр не сдвинулись. Мы готовимся к обороне этого города", — добавил военный эксперт.

Ситуация под Авдеевкой

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. Отдельно, войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский рассказывал, что украинские военные ведут тяжелые бои с оккупационными войсками России в Донецкой области. Захватчики атакуют Авдеевку и пытаются окружить город.

Военный эксперт Олег Жданов также ранее отмечал: российские оккупанты понимают, что им не удается захватить Бахмут, и они переключились на Авдеевку. Именно на это направление военное командование страны-агрессора перебросило несколько своих подразделений, чем и замедлило наступление под Бахмутом.

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