"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

Китайский министр обороны Ли Шанфу назвал российского диктатора "выдающимся государственным лидером".

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Китайский министр обороны похвалил Путина за "мир во всем мире" / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

Китайский министр обороны Ли Шанфу оскандалился своим заявлением о российском диктаторе Владимире Путине, который развязал кровавую войну против Украины. Он назвал "директора" страны-агрессора "выдающимся государственным лидером". Об этом сообщает Blomberg.

Он также отметил теплые отношения между Пекином и Москвой и похвалил Путина за "важный вклад в продвижение мира и развития по всему миру".

Стоит отметить, что эти слова главы Минобороны Китая не включили в репортажи местных СМИ.

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Журналисты Blomberg утверждают, что пытались взять комментарий у пресс-службы Минобороны Китая, но им в этом отказали.

Китай может поставить оружие России

Дискуссии о возможных поставках Китая оружия стране-агрессору России для войны против Украины возникли в американской прессе еще в феврале. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC подтвердил информацию, согласно которой Пекин думает над тем, поставлять ли Москве оружие, а государства уже ведут соответствующие переговоры.

Президент США Джо Байден сказал, что Китай вряд ли серьезно вооружит РФ.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - отметил глава Белого дома и предупредил Пекин о серьезных санкциях в случае развития подобного сценария.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также отметил, что Китай раздумывает над возможностью передачи оружия России, но Пекин решение еще не принял. По мнению Бернса, Си Цзиньпин наблюдает за войной в Украине и уже успел "отрезветь" от того, что увидел на поле боя.

13 апреля журналисты The Washington Post опубликовали материал, в котором, ссылаясь на один из "слитых документов Пентагона" сообщили, что американская разведка перехватила сообщение Службы внешней разведки РФ, в котором говорилось о согласии Китая передать летальное оружие России. В статье американского издания указано, что Пекин предпочел оставить эту информацию в тайне.

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