Китай согласился поставить оружие России – The Washington Post

Военное оборудование Китая для страны-агрессора России собирались замаскировать под продажу товаров гражданского назначения, пишут журналисты.

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Разведка США перехватила сообщение внешней разведки РФ, в которой говорилось о согласии КНР поставлять оружие Москве - СМИ / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Китай, вероятно, принял решение поставлять летальное оружие стране-оккупанту России, которое она может использовать в войне против Украины. Пекин решил оставить это в секрете, а поставку военного оборудования собирались замаскировать под продажу гражданских товаров.

Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором речь идет о том, что такая информация содержится в одном из секретных документов Пентагона, который попал в Сеть. Данные получены из перехвата американскими спецслужбами сведений Службы внешней разведки РФ.

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В перехваченном сообщении СВР сообщила, что Центральный совет Китая "одобрил поэтапное предоставление оружия России" и предпочел оставить эту информацию в тайне. Военное оборудование собирались замаскировать под гражданские товары.

Как утверждают журналисты, документы с такой информацией проходил под грифом "совершенно секретно" и назывался так: "Пекин докладывает, что одобряет поставку летальной помощи России".

Впрочем, один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена сказал WP, что КНР пока не передавала оружия Москве.

"Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - подчеркнул чиновник.

В Пентагоне журналистам подтвердили, что оружия Москва от Пекина пока не получала.

Угроза поставок оружия России от Китая

В феврале государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC подтвердил сведения, согласно которым Китай думает над тем, поставлять ли России оружие. Оба государства ведут такие переговоры. Китайские вооружения могут быть использованы в войне против Украины.

Президент США Джо Байден считает, что Китай вряд ли серьезно вооружит агрессора Россию.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - сказал Байден и подчеркнул, что КНР ожидают очень жесткие санкции, если Пекин решится на такой шаг.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также говорил, что Китай раздумывает над поставками оружия РФ. Однако пока такого решения не принято. Как полагает Бернс, Си Цзиньпин наблюдает за войной в Украине и уже успел "отрезветь" от того, что увидел.

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