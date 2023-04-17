Украина не зафиксировала оружия Китая у России на поле боя – Данилов

Китай придерживается нейтральной позиции в войне агрессора России против Украины, но ряд пунктов "мирного плана" вызывают сомнения, считает Алексей Данилов.

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Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Официальный Киев не зафиксировал случаев применения войсками страны-оккупанта России оружия Китая. Как только появятся подобные прецеденты, о них сообщат. Пекин придерживается нейтралитета в войне, однако некоторые пункты "мирного плана" вызывают сомнения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко он рассказал о том, что несмотря на сведения, которые публикуют журналисты на Западе, ссылаясь на "слитые секретные документы Пентагона", Киев не зафиксировал фактов использования войсками агрессора РФ китайского оружия.

По словам чиновника, как только прецеденты установят, о них будет объявлено, как это было в случае с применением оккупантами иранских дронов-камикадзе.

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"Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", - сказал Данилов.

Также он добавил, что Китаю не выгодно передавать оружие России. Пекин придерживается нейтралитета, однако некоторые пункты его "мирного плана" вызывают сомнения в Киеве.

"Позиция Китая нейтральна - они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов о завершении войны, но они это называют несколько по-другому. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", - подчеркнул Алексей Данилов.

Китай может поставить оружие России

Дискуссии о возможных поставках Китая оружия стране-агрессору России для войны против Украины возникли в американской прессе еще в феврале. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC подтвердил информацию, согласно которой Пекин думает над тем, поставлять ли Москве оружие, а государства уже ведут соответствующие переговоры.

Президент США Джо Байден сказал, что Китай вряд ли серьезно вооружит РФ.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - отметил глава Белого дома и предупредил Пекин о серьезных санкциях в случае развития подобного сценария.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также отметил, что Китай раздумывает над возможностью передачи оружия России, но Пекин решение еще не принял. По мнению Бернса, Си Цзиньпин наблюдает за войной в Украине и уже успел "отрезветь" от того, что увидел на поле боя.

13 апреля журналисты The Washington Post опубликовали материал, в котором, ссылаясь на один из "слитых документов Пентагона" сообщили, что американская разведка перехватила сообщение Службы внешней разведки РФ, в котором говорилось о согласии Китая передать летальное оружие России. В статье американского издания указано, что Пекин предпочел оставить эту информацию в тайне.

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Война России против Украины: