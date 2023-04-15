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Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 16:59 обновлено 15 апреля, 17:03
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Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.
Зеленский, Шойгу
Владимир Зеленский ввел санкции против Ксении Шойгу / President.gov.ua, Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций).

Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди них – олимпийские чемпионы. Документ опубликован на сайте главы государства.

В частности, санкции введены против олимпийских чемпионов, пловца Антона Чупкова, гимнаста Артура Далалояна, фигуриста Марка Кондратюка, гимнастки Виктории Листуновой, а также против белорусского прыгуна в высоту Максима Недосекова.

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Указ №227/2023 вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди подсанкционных юрлиц – компании, предоставляющие услуги в области информационных и цифровых технологий, производители интегральных схем, связанные с рынком информационных технологий.

Добавим, что санкции Украины также введены против президента федерации триатлона РФ Ксении Шойгу. Это дочь министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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