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"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2023, 23:45
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Российский пропагандист опубликовал фото сына Порошенко, принимающего присягу, и заявил, что это "Николай Песков".
Дмитрий Песков, Николай Песков, Алексей Порошенко
Пропагандист выдал фото с сыном Порошенко за сына Пескова / Коллаж фото Baza, Telegram

Российский пропагандист опозорился своим "расследованием" о присяге сына Дмитрия Пескова - Николая Пескова - для участия в боях, как боевик ЧВК "Вагнера". Кремлевский политолог Сергей Марков опубликовал интересное фото и подписал, что на нем якобы сам Николай Песков.

Он гордо начал описывать то, что ему даже удалось найти людей, которые якобы служили с самим Николаем Песковым.

"Это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу. И появились свидетели, которые служили в Вагнере вместе с Николаем Песковым", - написал Марков.

видео дня
пост Маркова
Пропагандист выдал фото с сыном Порошенко за сына Пескова / скриншот

Однако Марков не учел тот факт, что солдат, принимающий присягу, держит в руках папку с украинским гербом - тризубом. Также стоит отметить, что за солдатом стоит бывший президент Украины Петр Порошенко, а присягу на самом деле принимает не Николай Песков, а сын Порошенко - Алексей.

По данным Telegraf, фото было сделано еще в 2007 году.

Позже Марков удалил пост и выставил новый.

"Удалённый последний пост, оказывается, был не верный. Верные друзья указали. Разберусь. Обещаю. Доложу вам", - написал опозоренный Марков.

пост Маркова
Пропагандист выдал фото с сыном Порошенко за сына Пескова / скриншот

Напомним, 21 апреля в Сети появилось видео, на котором сам основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Николай Песков был боевиком-"вагнеровцем".

Пригожина якобы попросил сам Песков старший о том, чтобы тот забрал на службу его сына. Главарь "вагнеровцев" утверждает, что Николай был "рядовым артиллеристом" и воевал "в грязи и в говне".

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