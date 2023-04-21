Сын Пескова был боевиком "Вагнера": Пригожин удивил заявлением

Основатель ЧВК "Вагнера" заявил, что 33-летний Николай Пригожин был "рядовым артиллеристом".

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Сын Дмитрия Пескова был боевиком "Вагнера" / Коллаж фото Baza, скриншот из видео

Сын путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова был боевиком ЧВК "Вагнера". Это лично подтвердил сам основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Видео уже разлетелось в Сети.

Он заявил, что 33-летний Николай Песков якобы был рядовым артиллеристом. Пригожин добавил, что Песков младший "воевал по колено в грязи и говне".

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Дмитрий Сергеевич Песков, который в своё время прослыл законченным либералом, своего сына отправил, который часть жизни в Америке прожил или в Англии. Пришёл и сказал - "забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане", — сказал Пригожин.

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Сын Дмитрия Пескова был боевиком "Вагнера" / скриншот из видео

Как сообщал Главред, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо поставить "жирную точку" в этой "СВО", так как оккупанты уже "достигли запланированных результатов".

Политолог Алексей Кошель считает, что главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры. Он убежден, в том, что у "повара Путина" явственно прослеживается срыв. Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и "поправит" Пригожина достаточно строгим способом — либо Новичком, либо автокатастрофой.

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