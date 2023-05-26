Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа Римский

Папа римский Франциск, вспоминая о войне в Украине, заявил, что возвращение Россией оккупированных украинских территорий - это "политическая проблема", а для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом".
"Они (украинцы) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами имеют очень большую силу", - сказал Папа Римский в интервью Telemundo.
По словам Папы, мир наступит тогда, когда страна-оккупант Россия и Украина выйдут на диалог.
"Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и Россия) смогут говорить друг с другом, или самостоятельно, или через других", - добавляет Франциск.
Папа Римский и война в Украине
Напомним, что Папа Римский не едет в Украину из-за странной позиции. Папа Римский Франциск хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это через Москву. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию.
Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.
Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.
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