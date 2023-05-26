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Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа Римский

Юлия Куришко
26 мая 2023, 22:18 обновлено 26 мая, 22:54
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Папа Римский Франциск упомянул о войне в Украине и подчеркнул, что Украине и стране-агрессору России нужно "поговорить друг с другом".
Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа Римский
Папа Римский снова прокомментировал войну в Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, instagram.com/franciscus

Папа римский Франциск, вспоминая о войне в Украине, заявил, что возвращение Россией оккупированных украинских территорий - это "политическая проблема", а для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом".

"Они (украинцы) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами имеют очень большую силу", - сказал Папа Римский в интервью Telemundo.

По словам Папы, мир наступит тогда, когда страна-оккупант Россия и Украина выйдут на диалог.

"Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и Россия) смогут говорить друг с другом, или самостоятельно, или через других", - добавляет Франциск.

Папа Римский и война в Украине

Напомним, что Папа Римский не едет в Украину из-за странной позиции. Папа Римский Франциск хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это через Москву. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию.

Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.

Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.

Смотрите видео о том, как Папа Римский связан с Кремлем:

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