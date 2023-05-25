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Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12

Мария Тупик
25 мая 2023, 20:56 обновлено 25 мая, 21:03
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Страны, участвующие в заседании группы Рамштайн, согласовали выделение пакета военной помощи. Общая сумма поддержки составляет 65 миллиарда долларов.
Война в Украине, Рамштайн. Ллойд Остин
Ллойд Остин / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента

В Германии в четверг, 25 мая, состоялась встреча союзников Украины в формате Рамштайн.

Глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин на брифинге сделал заявление по поводу многоцелевых летательных аппаратов F-16 для Украины.

Как отметил чиновник, в предстоящие недели будет разработана тренировочная инфраструктура для обучения украинских летчиков на истребителях.

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"Союзники и партнеры объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в частности F-16. Эти учения важны для координации контактной группы", – сказал Остин.

Вместе с тем он отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые фактически возглавили коалицию по обучению наших пилотов на F-16.

Со слов главы минобороны США понятно, что важна также вовлеченность в тренировки других стран, которые еще об этом не объявляли.

"Мы ожидаем, что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности Украины и ее поддержки", – заявил министр.

"Россия не выиграет войну против Украины"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге после Рамштайна заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей являются недостижимыми.

"Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина сейчас цель захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели Украины - освободить все свои оккупированные территории", - заявил Милли.

По словам генерала США, битва будет продолжаться, но в определенный момент стороны придут к решениям за столом переговоров. Или же все решится на поле боя

При этом Милли подчеркнул, что до наступления одного из этих сценариев США вместе с союзниками продолжат стойко помогать Украине.

Украина получит новую помощь на 65 миллиарда долларов

Страны, участвующие в заседании группы "Рамштайн", согласовали выделение пакета военной помощи. Общая сумма поддержки составляет 65 миллиарда долларов.

"В общем Контактная группа пообещала предоставить Украине помощь в области безопасности на $65 млрд", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

При этом он отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что союзники перестанут поддерживать Украину.

F-16 для Украины

В течение нескольких месяцев США публично утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники из США говорили, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16. Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Смотрите видео о том, что было на Рамштайне-11 и о чем договорились партнеры:

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