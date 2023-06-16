Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогноз

Глава Росгвардии РФ Золотов может придерживаться своей позиции в конфликте Пригожина с руководством Минобороны оккупантов, считает Александр Морозов.

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Все силовики РФ могут объединиться против ЧВК Вагнера - эксперт / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот соцсети

Политическая система страны-оккупанта России попала в хаос. В такой ситуации российская армия может в рамках боевых действий столкнуться с бандформированием ЧВК Вагнера. Российские силовики объединятся, чтобы ликвидировать угрозу со стороны конкурирующего военного формирования Пригожина, однако своя позиция в конфликте может быть у главы Росгвардии Золотова. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в нынешней ситуации военный конфликт между войсками Минобороны РФ и боевиками Вагнера является вероятным сценарием.

По словам эксперта, тогда все российские силовики объединятся против боевиков Пригожина, чтобы ликвидировать угрозу.

"В условиях хаоса, в который попала система власти в России, вероятность случайных столкновений очень велика. Если такой конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера все же произойдет, российские государственные силовые структуры мгновенно объединятся, чтобы купировать угрозу", - считает Морозов.

Также он добавил, что в конфликте Пригожина и Минобороны своя позиция может быть у руководителя Росгвардии Золотова.

"Ходят слухи, что Пригожин в дружеских отношениях с руководителем Росгвардии Золотовым. Возможно, у Золотова есть своя позиция по этому вопросу, или он из ревности давно смотрит на Шойгу злыми глазами. Ведь мы помним, что в один из периодов Шойгу позиционировался как ближайший к Путину человек. Их поездки в тайгу показывали всему миру. Безусловно, подобные вещи могли вызвать ревность и негодование у многих из ближайшего окружения Путина. Обстановка такая, что могут произойти разные сценарии. Однако если появятся признаки хаоса и опасности в больших городах, все будет подавлено. Силовые возможности России настолько велики, что хаоса на улицах не допустят", - подчеркнул Александр Морозов.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая пошел на публичный конфликт с руководством Минобороны российских оккупантов Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Он обратился к ним с нецензурной лексикой и потребовал поставить боеприпасы своему бандформированию.

Министр обороны агрессора РФ Сергей Шойгу на днях подписал приказ, согласно которому все российские ЧВК должны перейти в подчинение его ведомства.

Пригожин отказался подписывать контракты с Минобороны.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

Смотрите видео, в котором Морозов рассказал, как ослабел Путин:

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