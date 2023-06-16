УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине начали строить огромный канал: где и зачем

Юлия Куришко
16 июня 2023, 14:54 обновлено 16 июня, 15:17
895
В Кривом Роге начали строить канал Ингулец - Южное.
В Украине начали строить огромный канал: где и зачем
Вилкул рассказал о строительстве канала / коллаж: Главред, фото: t.me/vilkul, freepik / vitalii-petrushenko

На Днепропетровщине сложная ситуация с питьевой водой - по приблизительным данным в водохранилище ее есть на 1,5 месяца.

"Начало строительства канала Ингулец - Южное из-за того, что мы не можем брать воду в Каховке. Уже работает 10 единиц техники", - об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram- канале.

Сейчас ситуация с водой очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца.

"Каховка падает и, понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал. Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на какое – то время останется без водопроводной воды, как сейчас марганец и Покров-высок. Но мы работаем круглосуточно", - сказал он.

Смотрите видео о реальных последствиях подрыва Каховской ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Больше важных новостей:

война в Украине Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

В Украине начали строить огромный канал: где и зачем

В Украине начали строить огромный канал: где и зачем

14:54 Украина
РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

14:46 Украина
Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – Зеленский

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – Зеленский

14:06 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:19

"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

16:13

Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут всеВидео

15:52

Умные японцы специально выращивают лопухи: куда их применяют

15:51

Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогнозВидео

15:49

Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

В Киеве раздался мощный взрыв, РФ атаковала Кинжалами и Калибрами: все подробностиВ Киеве раздался мощный взрыв, РФ атаковала Кинжалами и Калибрами: все подробности
15:48

Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

15:43

"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлыВидео

14:54

В Украине начали строить огромный канал: где и зачемВидео

14:46

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

Реклама
14:06

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – ЗеленскийВидео

13:56

От российских обстрелов погибла семья на ХерсонщинеВидео

13:45

"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – МорозовВидео

13:39

Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

13:25

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного КрымаВидео

13:12

Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГВидео

13:05

"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

13:04

Остапчук, может, снова станет отцом: девушку ведущего заподозрили в беременности

12:59

Гороскоп на завтра 17 июня 2023: Рыбам – внезапный заработок, Тельцам - соблазнВидео

12:42

"Самая большая атака за последние недели": Кулеба указал цель ракетного удара РФ по Киеву

12:24

Идут ожесточенные бои: Россия перебрасывает свои наиболее боеспособные части на БахмутВидео

Реклама
12:23

Назвал фекалиями: глава "Первого канала" сравнил Голливуд с киностудией Горького

12:22

"Войну проиграешь и в Украине, и в РФ": в Сети узнали о ссоре Путина и Патрушева

12:20

Почему нельзя стирать в пятницу: что означает древняя примета

12:04

Война затянется еще на два года, Путин хочет стать автором Третьей мировой – МорозовЭксклюзив

11:17

Ютубер придумала гениальный прием очистки плинтусовВидео

11:06

Разведка Британии подтвердила ликвидацию генерала РФ в Украине

11:02

Бойцы ВСУ штурмовали войска РФ в районе Угледара и взяли ряд позиций – Генштаб

10:59

"Двое суток боролся с наводнением": на Херсонщине фермер героически спас свой урожайВидео

10:45

В Украину с визитом прибыл президент ЮАР Сирил РамафосаВидео

10:15

Не от мира сего: астролог Влад Росс назвал три самые странные знаки зодиакаВидео

10:14

Люди страдают до сих пор: для чего СССР засаживали ядовитым борщевиком

10:10

Почему огурцы растут крючком и что сделать, чтобы они "выпрямились"Видео

09:56

Стояли по шею в воде: воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭСВидео

09:44

Австралия опозорила РФ: у Москвы забрали землю под посольство, Кремль в истерике

09:19

На встрече с "военкорами" Путин кое-что забылмнение

08:47

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Axios

08:47

Контрнаступление ВСУ дастся высокой ценой и потребует много времени – генерал МиллиВидео

08:41

В ГУР разнесли фейк РФ о "ранении Буданова": глава разведки полон планов и задачВидео

08:36

Женщина смешала соль и моющее средство: ее видео набрало 8 млн просмотровВидео

08:08

"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил Трампу и Десантису, которые против помощи Украине

Реклама
07:52

ВСУ наращивают темп контрнаступления: в ISW указали на успехи и серьезную проблему

07:22

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь

07:05

Невероятная загадка на внимательность: не все смогут найти 4 котов среди тигров

06:59

Лепсам хочется поучаствовать в геноцидемнение

06:42

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронаВидео

06:30

Как сказать на украинском "взгрустнулось": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

05:30

Как получить хороший урожай сладкого перца: простые советы для каждого дачника

04:40

"Не будет выхода": регионы в РФ отколются, когда Москва прекратит давать деньги – ФесенкоВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июняВидео

03:40

Какие вещи делают стройнее фигуру: как сбросить пару килограмм с помощью одеждыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять