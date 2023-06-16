В Украине начали строить огромный канал: где и зачем

В Кривом Роге начали строить канал Ингулец - Южное.

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Вилкул рассказал о строительстве канала / коллаж: Главред, фото: t.me/vilkul, freepik / vitalii-petrushenko

На Днепропетровщине сложная ситуация с питьевой водой - по приблизительным данным в водохранилище ее есть на 1,5 месяца.

"Начало строительства канала Ингулец - Южное из-за того, что мы не можем брать воду в Каховке. Уже работает 10 единиц техники", - об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram- канале.

Сейчас ситуация с водой очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца.

"Каховка падает и, понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал. Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на какое – то время останется без водопроводной воды, как сейчас марганец и Покров-высок. Но мы работаем круглосуточно", - сказал он.

Смотрите видео о реальных последствиях подрыва Каховской ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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