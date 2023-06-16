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Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

Алексей Тесля
16 июня 2023, 15:49 обновлено 16 июня, 15:56
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Владимир Путин опасается заговора генералов, считает Юрий Швец.
Швец, Путин
Юрий Швец не исключил переворот в Кремле / УНИАН, Скриншот

На сегодня происходящее в РФ можно назвать одним емким словом – "распутинщиной", заявил живущий в США бывший сотрудник КГБ СССР, сокурсник диктатора Владимира Путина Юрий Швец.

"Это отражение смутного времени, когда страна находится на грани какой-то большой-большой катастрофы", – подчеркнул он в интервью Дмитрию Гордону.

Оценивая растущее влияние в РФ Евгения Пригожина, бывший сотрудник КГБ подчеркнул, что он действует с разрешения президента РФ, который опасается заговора генералов.

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"Он (Путин, - ред.) боится своих генералов. Боится, что они его могут сковырнуть, как [советский диктатор Иосиф] Сталин в первые дни после нападения [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера боялся, что друзья из Политбюро его сковырнут, – предположил Швец. – Путин понял, что он виноват в этом провале первоначального плана. Потому что ни за три дня, ни за неделю [захватить Украину] не получилось… Он решил, что самый умный, что "пятая колонна" сработает здесь, в Украине, и все будет быстро. Но он оказался дураком, и [затем] испугался, естественно. Страна военная, все под ружьем, боекомплект у вооруженных сил есть… Есть чего бояться".

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил заправилу бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в подготовке госпереворота в РФ.

По его мнению, именно с этим связан вывод наемников Вагнера из Бахмута Донецкой области, о чем ранее говорил Пригожин.

"Стрелок" пояснил, что тыловые центры "вагнеровцев" расположены во многих регионах РФ, вдалеке от границ с Украиной.

Напомним, ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что гражданская война в России возможна, для нее уже есть определенные предпосылки. Но невозможно предсказать, когда именно она произойдет, потому что история может развиваться по-разному.

Эксперт спрогнозировал сценарии, которые могут проиграться в стране-агрессоре РФ в ближайшем будущем.

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Владимир Путин госпереворот Юрий Швец война России и Украины
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