Взрывы БК и уничтоженная техника: на Запорожье мощные прилеты по базам РФ

По предварительным данным, удар пришелся по позициям российских оккупантов в Бердянске, Токмаке и Мелитополе.

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В Мелитополе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РИА Мелитополь

В понедельник утром, 12 июня, в оккупированном РФ Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, удар пришелся по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

"Сообщают о попадании в технику оккупантов в Бердянске", — говорится в сообщении.

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Взрывы в Мелитополе

Отметим, что во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе в Запорожской области прогремели взрывы в ночь на понедельник, 12 июня, сообщает РИА-Мелитополь.

Взрывы прогремели в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Как уточнили в партизанском движении "Атеш", взрыв был очень мощным, и не характерным для работы противовоздушной обороны, а как "прилет".

Вскоре после первого взрыва прозвучали и еще один.

"Бавовна" в Токмаке

Кроме того, во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области также прозвучала серия взрывов вечером в воскресенье, 11 июня.

По предварительной информации, взрывы прогремели в северной части города.

В Сети отмечают, что произошла детонация, предварительно, вражеских БК.

Напомним, ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

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