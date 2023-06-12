Взрывы БК и уничтоженная техника: на Запорожье мощные прилеты по базам РФ

В понедельник утром, 12 июня, в оккупированном РФ Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.
По предварительным данным, удар пришелся по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
"Сообщают о попадании в технику оккупантов в Бердянске", — говорится в сообщении.
Взрывы в Мелитополе
Отметим, что во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе в Запорожской области прогремели взрывы в ночь на понедельник, 12 июня, сообщает РИА-Мелитополь.
Взрывы прогремели в районе Нового Мелитополя и Юровки.
Как уточнили в партизанском движении "Атеш", взрыв был очень мощным, и не характерным для работы противовоздушной обороны, а как "прилет".
Вскоре после первого взрыва прозвучали и еще один.
"Бавовна" в Токмаке
Кроме того, во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области также прозвучала серия взрывов вечером в воскресенье, 11 июня.
По предварительной информации, взрывы прогремели в северной части города.
В Сети отмечают, что произошла детонация, предварительно, вражеских БК.
Напомним, ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.
При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.
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