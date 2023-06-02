'Поклонники Кремля взлетели на воздух': Федоров о подрыве авто возле Мелитополя

Возле временно оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборантами.

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Вблизи Мелитополя взорвалась машина с коллаборантами / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Во временно оккупированным Мелитополем неизвестные взорвали авто с коллаборантами и оккупантами.

Известно, что в оккупированной Михайловке прогремел мощный взрыв. Оказалось, что взорвалось авто с четырьмя коллаборантами. По предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетьман", который угощал оккупантов.

"Вблизи Михайловки коллаборанты и оккупанты собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались - авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело на воздух прямо возле пункта назначения", - об этом сообщил городской голова Иван Федоров в своем Telegram.

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В машине сгорели коллаборанты / скриншот: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Удары по оккупантам

Напомним, что ВСУ ударили по базе оккупантов под Бердянском. База отдыха "Химик" в селе Новопетровцы была захвачена врагами давно. Там была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники.

Оккупанты в Запорожской области несут огромные потери. "Тенденция количества пораженных оккупантов увеличивается. Они их просто зарывают в землю, даже не зная, кого и куда", - рассказал Иван Федоров.

В Бердянске 21 мая штаб РФ взлетел в воздух. В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.

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