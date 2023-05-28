"Погибают пачками": оккупанты в Запорожской области несут огромные потери

По данным Генерального штаба общие боевые потери России на утро 28 мая, составляют 206 600 оккупантов.

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Потери РФ в Украине / Коллаж Главред, фото 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Украинские военные постепенно вытесняют врага на отдельных направлениях Запорожской области.

Как рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты несут потери.

"Они продолжают использовать своих военных как пушечное мясо, как они это делают уже больше года. Мы видим после того, как постоянно появляются новые военные госпитали в захваченных школах и детских садах на временно оккупированной территории. Мы заметили, что они две недели назад перестали вывозить тела, просто начали сбрасывать их с "Уралов" в братские могилы. Именно так, пачками, гибнут их военные. Тенденция количества пораженных оккупантов увеличивается. Они их просто зарывают в землю, даже не зная, кого и куда", — сказал он.

Потери РФ на войне в Украине

По данным Генерального штаба общие боевые потери России на утро 28 мая, составляют 206 600 оккупантов.

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 400 российских захватчиков.

Смотрите видео о том, как Россия потеряла свои элитные войска в Украине:

Запорожская АЭС в оккупации

Напомним, что 26 мая РФ готовила масштабные провокации на ЗАЭС. Российские оккупанты могут обстрелять территорию Запорожской АЭС и заявить якобы об утечке радиоактивных веществ.

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян. уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами, от 4 марта 2022 года, ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город. В оккупированном Энергодаре россияне уже несколько дней активно обворовывают город и вывозят свою документацию.

Оккупанты установили огневые точки на реакторах. Оккупационные войска России планируют вести бои непосредственно на территории реакторной зоны атомной электростанции.

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