ВСУ ударили по базе оккупантов под Бердянском: стали известны детали

База отдыха "Химик" в селе Новопетровцы была захвачена врагами довольно давно. Там была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники.

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Под Бердянском прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/brdVP

Во временно оккупированной части Запорожской области утром 27 мая прогремел взрыв. Местные жители говорят, что "прилет" был по базе отдыха "Химик", расположенной в селе Новопетровцы возле Бердянска.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона, на этой базе отдыха была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники.

"Эта база была захвачена врагами довольно давно, и там была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники. Сначала враг в своих Telegram-каналах рассказывал, что этот взрыв — работа ПВО. Но потом от жителей начало появляться — разрушена до основания эта база отдыха, без нескольких этажей. Конечно же, достаточно существенное количество оккупантов больше никогда не смогут воевать против наших Вооруженных сил Украины", — сказал Федоров.

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В свою очередь, заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов отметил, что после взрыва на базе отдыха под Бердянском "можем считать умерших оккупантов уже сотнями, а не десятками".

По словам, Дудукалова, оккупанты вывозят свое имущество, членов семей и пытаются уехать сами, но сотрудники ФСБ выпускают далеко не всех.

База отдыха "Химик" в селе Новопетровцы / Фото: t.me/brdVP

База отдыха "Химик" в селе Новопетровцы / Фото: t.me/brdVP

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. В Страткоме ВСУ сообщили, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.

Ранее в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. На Азовстали, которую захватили российские оккупанты, был виден столб густого дыма. Местные жители сразу же начали публиковать видео и фото со столбом дыма, который был виден из разных частей города.

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