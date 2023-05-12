Утро в Мелитополе началось с "бавовны": в центре оккупированного города прогремел мощный взрыв

Сильный одинокий взрыв прозвучал утром 12 мая в Мелитополе. Детали выясняются.

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В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РИА Мелитополь

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рано утром 12 мая прогремел сильный взрыв. Об этом рассказал мэр города Иван Фёдоров в своем Telegram-канале, также его подтвердили и оккупанты.

Взрыв произошел в самом центре Мелитополя. Что именно взорвалось, пока не уточняется.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", – написал Федоров.

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Тем временем пропагандистские паблики подтвердили взрыв в городе. Говорят, что сработало взрывное устройство, якобы никто не пострадал.

Взрывы в Мелитополе

Утром 22 апреля в Мелитополе также было громко - взрыв было слышно в северной части города. У российских оккупантов после этого началась паника, а на место происшествия сразу поехали скорая, пожарные и так называемая "полиция".

Позже выяснилось, что в воздух взлетел тепловоз с кадыровцами. Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы.

27 апреля в Мелитополе также прогремел громкий взрыв. После этого стало известно, что там взорвали коллаборанта – 42-летнего Александра Мищенко. Он был одним из руководителей оккупационной "полиции", который предал Украину и перешел на сторону врага.

Вечером 30 апреля прогремел мощный взрыв в Мелитополе якобы был по зданию гостиницы "Привал охотника", где базировались российские оккупанты. На месте вспыхнул пожар, здание гостиницы разрушено.

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