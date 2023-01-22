Ходжес озвучил рецепт освобождения Мелитополя

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для освобождения временно оккупированного Мелитополя Запорожской области силам обороны Украины необходимо разрушить сухопутный коридор оккупантов, который проходит через Мариуполь и Мелитополь в Крым.
По словам Ходжеса, первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики. По его словам, путь через Мариуполь и Мелитополь в Крым является своеобразным сухопутным мостом, соединяющим временно оккупированный полуостров с материком.
"Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их: нанести удар по логистике, транспорту, железной дороге, штабам вдоль этого сухопутного моста – либо в Мелитополе, либо в Мариуполе, либо где-то посредине между ними", – сказал Ходжес в интервью НВ.
Он предположил, что спецподразделения, партизаны или кто-то еще смог бы нарушить эти цепи оккупантов настолько, что Крым стал бы изолированным.
Бывший командующий войсками США в Европе считает, что это должно быть приоритетом для Сил обороны Украины.
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Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.
Также Ходжес считает, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
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