Ходжес озвучил рецепт освобождения Мелитополя

Путь через Мариуполь и Мелитополь в Крым является сухопутным мостом, соединяющим временно оккупированный полуостров с материком. Его нужно разрушить.

Бен Ходжес заявил, что первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики / Фото УНИАН

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для освобождения временно оккупированного Мелитополя Запорожской области силам обороны Украины необходимо разрушить сухопутный коридор оккупантов, который проходит через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

По словам Ходжеса, первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики. По его словам, путь через Мариуполь и Мелитополь в Крым является своеобразным сухопутным мостом, соединяющим временно оккупированный полуостров с материком.

"Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их: нанести удар по логистике, транспорту, железной дороге, штабам вдоль этого сухопутного моста – либо в Мелитополе, либо в Мариуполе, либо где-то посредине между ними", – сказал Ходжес в интервью НВ.

Он предположил, что спецподразделения, партизаны или кто-то еще смог бы нарушить эти цепи оккупантов настолько, что Крым стал бы изолированным.

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что это должно быть приоритетом для Сил обороны Украины.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

Также Ходжес считает, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

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