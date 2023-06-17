ВСУ добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях – ISW

Армия Украины отбила у оккупантов страны-агрессора России позиции в районе Угледара и провела успешные операции недалеко от Большой Новоселовки.

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Войска Украины постепенно освобождают свои территории от российских оккупантов / Коллаж 10 ОГШБр Эдельвейс, Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на фронте. Войска продвигаются в Запорожской и Донецкой областях. Российские оккупанты возвращаются на позиции на левом берегу Херсонщины, где постепенно уходит вода. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ добились успехов в районе Угледара Донецкой области и закрепились на новых позициях. Также украинские войска провели успешные действия вдоль линии Левадно-Старомейорское недалеко от села Большой Новоселовки.

Российские военные пропагандисты сказали, что украинские войска якобы "высадились на островах возле Алешек", однако никакого подтверждения этой информации нет.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области оккупанты РФ возвращаются на ранее захваченные позиции, где они устроили оборону. Захватчики туда вернулись, поскольку уровень воды продолжает снижаться.

Контрнаступление ВСУ

Представитель Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что силами ВСУ за неделю наступательных действий было освобождено 7 населенных пунктов.

Войска также продвинулись в Пологах и Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей.

В американском Институте изучения войны отметили продвижение сил обороны Украины на фронте.

Специалисты акцентировали внимание на том, что ВСУ пока еще не перешли к масштабной контрнаступательной операции.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли считает, что Украина достигнет результатов в рамках наступательных операций. Однако, по его мнению, украинским военным понадобится время.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, почему подрыв Россией Каховской ГЭС не остановит контрнаступление:

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