Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – Минобороны

Планы военного командования Украины реализуются на поле боя, но для победы нужны дополнительные вооружения, сказал замминистра обороны Владимир Гаврилов.

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Украина победит в войне, нужно больше дальнобойных вооружений - Гаврилов / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, Минобороны

Силы обороны Украины двигаются по плану и реализуют задачи, которые перед ними поставило командование. Войска одержат победу над оккупантами страны-агрессора России, однако нужно больше оружия. Необходимы ракеты с дальностью пуска до 200 километров. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, ВСУ перехватывают инициативу у противника, но для наращивания преимущества необходимы поставки дальнобойного оружия. Нужны ракеты с дальностью 200 км.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - отметил Гаврилов.

Также он акцентировал внимание на том, что Украина работает над получением истребителей F-16, которые помогут защитить небо от вражеских ракет. Киев настроен на победу в войне с агрессором Москвой.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - подчеркнул Владимир Гаврилов.

Контрнаступление ВСУ

Представитель Генерального штаба, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что армия Украины за неделю наступательных действий освободила на юге и востоке 7 населенных пунктов.

Войска продвинулись также в Пологах и Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ атакуют на южном фронте.

Украинские войска продвинулись еще на 2 километра на некоторых направлениях и смогли там закрепиться. Там, где армия обороняется, враг не может продвинуться.

В Институте изучения войны считают, что силы обороны Украины достигли нового продвижения в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ закрепились в районе Угледара и провели успешные операции неподалеку от Большой Новоселки.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не остановит армию Украины:

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