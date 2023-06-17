Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – Минобороны

Силы обороны Украины двигаются по плану и реализуют задачи, которые перед ними поставило командование. Войска одержат победу над оккупантами страны-агрессора России, однако нужно больше оружия. Необходимы ракеты с дальностью пуска до 200 километров. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, ВСУ перехватывают инициативу у противника, но для наращивания преимущества необходимы поставки дальнобойного оружия. Нужны ракеты с дальностью 200 км.
"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - отметил Гаврилов.
Также он акцентировал внимание на том, что Украина работает над получением истребителей F-16, которые помогут защитить небо от вражеских ракет. Киев настроен на победу в войне с агрессором Москвой.
"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - подчеркнул Владимир Гаврилов.
Контрнаступление ВСУ
Представитель Генерального штаба, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что армия Украины за неделю наступательных действий освободила на юге и востоке 7 населенных пунктов.
Войска продвинулись также в Пологах и Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ атакуют на южном фронте.
Украинские войска продвинулись еще на 2 километра на некоторых направлениях и смогли там закрепиться. Там, где армия обороняется, враг не может продвинуться.
В Институте изучения войны считают, что силы обороны Украины достигли нового продвижения в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ закрепились в районе Угледара и провели успешные операции неподалеку от Большой Новоселки.
Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не остановит армию Украины:
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