Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

Кремль намеренно и демонстративно устроил такую атаку на глазах африканских лидеров. РФ хотела показать себя как страну, которая якобы может одержать победу.

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РФ намеренно ударила ракетами по Киеву во время визита делегации африканских стран/ коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, Telegram Неитов

Страна-агрессор Россия осуществила масштабный ракетный удар по Украине в пятницу, 16 июня, как раз когда в Киеве находилась делегация африканских стран. Во время этой ракетной атаки украинские воздушные силы уничтожили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 разведывательных БПЛА, которыми ударили российские оккупанты. Советник министра обороны Алексей Копытько назвал цель, которую преследовал Кремль во время этой атаки. Он считает, что таким образом РФ пыталась показать себя как страну, которая якобы может одержать победу.

Об этом Копытько написал в Facebook. Он выразил мнение, что Россия намеренно пыталась нанести максимальный ущерб как раз в тот момент, когда в столицу Украины прибыла делегация ЮАР. И такой удар был совершен намеренно и демонстративно.

"Есть только одно рациональное объяснение: таким образом Москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в пользу сильного игрока, который имеет серьезную военную мощь и способен одержать победу", – отмечает Копытько.

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Он подчеркнул, что такие обстрелы уже не действуют ни на украинцев, ни на Запад. Они не действуют даже на саму российскую аудиторию. Но в головах африканских лидеров может быть другая картинка.

"Мы должны понимать, что в головах африканских лидеров, наверное, совсем другая картинка относительно войны, чем у нас. Сформировано ее Москвой на основании сводок, в которых уничтожено больше оружия, чем нам поставлено. Но уже дважды в течение месяца случается конфуз. В целом это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое надо запугать", – написал Копытько.

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БПЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

При этом у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву. Африканские лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в отель, чтобы воспользоваться бомбоубежищем. После этого представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подверг сомнению факт удара РФ по Киеву, заявив, что они "не слышали ни сирен, ни взрывов", зато видели "неторопливую жизнь киевлян".

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