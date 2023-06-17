"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в Украине

Иррациональными тезисами Владимир Путин продолжает строить параллельную реальность, считает Георгий Тука.

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Георгий Тука прокомментировал высказывания Владимира Путина / ua.depositphotos.com, Главред

Последние заявления диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине не поддаются логическому объяснению, заявил экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Например, Путин сообщил, что практически завершил процесс "освобождения Донецкой народной республики". Это при том, что сегодня оккупанты контролируют лишь 40 процентов территории Донетчины. Но у Путина этот процесс "практически завершен", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт также считает совершенно иррациональным ответ Путина на вопрос относительно целей так называемой "СВО".

"Когда он коснулся вопроса демилитаризации, ответ был просто фантасмагорическим — мол, Украина уже не производит танков, а "Леопарды" и все другое оружие у них западное, поэтому "демилитаризация" реализована", — отметил он.

Собеседник считает, что такими тезисами Путин продолжает строить параллельную реальность.

"Пар из головы просто разрывает крышку, и все это влияет на так называемый глубинный народ, который, даже не зная что такое унитаз в доме, считает, что он — представитель "великого русского народа, который должен всех победить и обязательно победит", — добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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