УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в Украине

Алексей Тесля
17 июня 2023, 12:51 обновлено 17 июня, 12:58
89
Иррациональными тезисами Владимир Путин продолжает строить параллельную реальность, считает Георгий Тука.
Владимир Путин, Георгий Тука
Георгий Тука прокомментировал высказывания Владимира Путина / ua.depositphotos.com, Главред

Последние заявления диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине не поддаются логическому объяснению, заявил экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Например, Путин сообщил, что практически завершил процесс "освобождения Донецкой народной республики". Это при том, что сегодня оккупанты контролируют лишь 40 процентов территории Донетчины. Но у Путина этот процесс "практически завершен", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт также считает совершенно иррациональным ответ Путина на вопрос относительно целей так называемой "СВО".

"Когда он коснулся вопроса демилитаризации, ответ был просто фантасмагорическим — мол, Украина уже не производит танков, а "Леопарды" и все другое оружие у них западное, поэтому "демилитаризация" реализована", — отметил он.

Собеседник считает, что такими тезисами Путин продолжает строить параллельную реальность.

"Пар из головы просто разрывает крышку, и все это влияет на так называемый глубинный народ, который, даже не зная что такое унитаз в доме, считает, что он — представитель "великого русского народа, который должен всех победить и обязательно победит", — добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Больше новостей:

Георгий Тука Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдоты

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдоты

12:47 Политика
Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

12:16 Украина
"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – Тука

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – Тука

11:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 18 июня 2023: Львам – повышение, Раку - деньги

12:51

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в УкраинеВидео

12:47

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдотыВидео

12:39

"Очень больно": Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

12:16

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:06

Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарийВидео

11:46

Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядкамнение

11:45

Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

11:13

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – ТукаВидео

Реклама
11:00

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиковВидео

10:46

Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – МинобороныВидео

10:22

"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

09:52

В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

09:42

Пригожин получил пощечину: Тука рассказал, как у Шойгу возвращали главу ВагнераВидео

09:00

Кремлевские элиты договорились отстранить Путина от власти - Георгий ТукаЭксклюзив

08:58

В РФ группа чиновников требует у Путина "вернуться к общепризнанным границам" – ISW

08:30

ВСУ опережают темпы, понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16 – РезниковВидео

08:20

Что обяжет НАТО надавать по морде российскому насильникумнение

07:32

ВСУ добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях – ISWВидео

07:05

Загадка, которая заставит почесать голову: не все найдут 4 звезды среди стеклянных шаров

Реклама
06:30

Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі": Авраменко удивил ответомВидео

06:20

Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремлямнение

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

01:30

Война России против Украины продлится минимум еще два года - экспертВидео

00:41

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

16 июня, пятница
23:57

"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

23:49

Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном таймеВидео

23:42

Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - МалярВидео

23:09

Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запретыВидео

23:03

Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

22:16

Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько днейВидео

21:25

"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и ЛепсаВидео

21:23

"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего РоманаФото

20:58

Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

20:55

"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

20:30

Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

Реклама
20:23

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

19:52

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в УкраинеВидео

19:47

США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

19:43

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под БахмутомВидео

19:30

"Нас уже трое, а значит - куча": рецензия на фильм "Флэш"Видео

19:14

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцевмнение

19:13

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедииВидео

18:56

Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

18:54

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорилсяВидео

18:31

После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять