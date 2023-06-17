УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

Алёна Воронина
17 июня 2023, 03:30
92
Путин во время третьего этапа войны против Украины либо признает полный провал РФ, либо отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие.
Владимир Путин, Александр Морозов
РФ может сбросить ядерный заряд в Балтийское море во время третьей фазы войны, считает Морозов/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Морозов

С событий на Каховской гидроэлектростанции, дамбу которой российские оккупанты взорвали в ночь на 6 июня, началась вторая фаза войны страны-агрессора России против Украины.

Эта фаза сопровождается контрнаступлением украинских военных, на которое российский диктатор Владимир Путин попытается ответить наступлением российской оккупационной армии. Однако такая попытка оккупантов будет неудачной. Об этом рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Будем считать, что с событий на Каховской ГЭС началась вторая фаза войны, которая сопровождается украинским контрнаступлением. Следующая фаза начнется после успешного наступления Украины и неизбежного ответа Путина в виде фронтального наступления. Новая военная кампания Кремля с большой вероятностью будет неудачной", – отметил Морозов.

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, профессор Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

После того, как российский диктатор попытается отправить свою оккупационную армию в повторное наступление, начнется третий этап войны, считает политический философ. И во время этого этапа Россия может применить тактическое ядерное оружие.

"Третий этап начнется после того, как Путин реализует идею второго контрнаступления. И тогда Кремль должен будет либо полностью признать свой провал, либо случайно, по технической неисправности, упустить с борта самолета тактический ядерный заряд в Балтийское море. После этого разразится третий этап войны, внутри которого эскалация всего сюжета", – спрогнозировал Морозов.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 15 июня рассказала, что на фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои – ВСУ уверенно продвигаются. В то же время враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные 15 июня продолжали проводить контрнаступательные действия по меньшей мере на 3-х направлениях фронта и достигли определенных успехов. В частности, были проведены успешные действия к северу и северо-западу от Бахмута. Кроме этого защитники Украины продвинулись до километра на Западе Донетчины и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара.

Читайте также:

новости России война в Украине ядерный удар Владимир Путин вторжение России Александр Морозов
Реклама

Главное за день

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

03:30 Украина
Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт

Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт

01:30 Украина
Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

00:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

01:30

Война России против Украины продлится минимум еще два года - экспертВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:41

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

16 июня, пятница
23:57

"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

23:49

Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном таймеВидео

23:42

Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - МалярВидео

Реклама
23:09

Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запретыВидео

23:03

Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

22:16

Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько днейВидео

21:25

"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и ЛепсаВидео

21:23

"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего РоманаФото

20:58

Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

20:55

"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

20:30

Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

20:23

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

19:52

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в УкраинеВидео

19:47

США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

Реклама
19:43

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под БахмутомВидео

19:14

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцевмнение

19:13

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедииВидео

18:56

Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

18:54

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорилсяВидео

18:31

После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

18:26

Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делатьВидео

17:59

Менее 2 метров: в Каховском водохранилище критически низкий уровень водыВидео

17:56

Многие дома разрушены: во время ракетной атаки на Киевщине пострадал ребенокФото

17:47

Смерть, гибель или болезнь Путина: оппозиционер назвал сроки смены власти в РФВидео

17:39

"Happy birthday, наша Юля": Сердючка и Quest Pistols выступили для жены российского олигарха

17:13

"У ВСУ шансов нет": Путин выдал новое заявление о войне и обозвал всех украинцевВидео

16:58

Страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России - Морозов

16:39

На юге ВСУ потрепали оккупантов: "перемололи" четыре роты РФ вместе с техникой

16:19

"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

16:13

Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут всеВидео

15:52

Умные японцы специально выращивают лопухи: куда их применяют

15:51

Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогнозВидео

15:49

Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

15:48

Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

Реклама
15:43

"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлыВидео

14:54

В Украине начали строить огромный канал: где и зачемВидео

14:46

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

14:06

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – ЗеленскийВидео

13:56

От российских обстрелов погибла семья на ХерсонщинеВидео

13:45

"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – МорозовВидео

13:39

Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

13:25

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного КрымаВидео

13:12

Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГВидео

13:05

"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять