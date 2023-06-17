Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

Путин во время третьего этапа войны против Украины либо признает полный провал РФ, либо отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие.

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РФ может сбросить ядерный заряд в Балтийское море во время третьей фазы войны, считает Морозов/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Морозов

С событий на Каховской гидроэлектростанции, дамбу которой российские оккупанты взорвали в ночь на 6 июня, началась вторая фаза войны страны-агрессора России против Украины.

Эта фаза сопровождается контрнаступлением украинских военных, на которое российский диктатор Владимир Путин попытается ответить наступлением российской оккупационной армии. Однако такая попытка оккупантов будет неудачной. Об этом рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Будем считать, что с событий на Каховской ГЭС началась вторая фаза войны, которая сопровождается украинским контрнаступлением. Следующая фаза начнется после успешного наступления Украины и неизбежного ответа Путина в виде фронтального наступления. Новая военная кампания Кремля с большой вероятностью будет неудачной", – отметил Морозов.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, профессор Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

После того, как российский диктатор попытается отправить свою оккупационную армию в повторное наступление, начнется третий этап войны, считает политический философ. И во время этого этапа Россия может применить тактическое ядерное оружие.

"Третий этап начнется после того, как Путин реализует идею второго контрнаступления. И тогда Кремль должен будет либо полностью признать свой провал, либо случайно, по технической неисправности, упустить с борта самолета тактический ядерный заряд в Балтийское море. После этого разразится третий этап войны, внутри которого эскалация всего сюжета", – спрогнозировал Морозов.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 15 июня рассказала, что на фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои – ВСУ уверенно продвигаются. В то же время враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные 15 июня продолжали проводить контрнаступательные действия по меньшей мере на 3-х направлениях фронта и достигли определенных успехов. В частности, были проведены успешные действия к северу и северо-западу от Бахмута. Кроме этого защитники Украины продвинулись до километра на Западе Донетчины и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара.

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