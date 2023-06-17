Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в Крым

Большинство окопов, согласно снимкам, оккупационные войска страны-агрессора России возвели уже после того, как были выдавлены армией Украины из Херсона.

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Новые окопы оккупантов России в Крыму / Схемы

Опубликованы новые фотоснимки окопов оккупантов России в захваченном Крыму. Они появились возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. Эксперты утверждают, что оккупанты возводят свои укрепления близко к населенным пунктам или даже в них, что представляет опасность для гражданских лиц.

Как сообщили журналисты Крым. Реалии и Схемы, появились новые фотоснимки окопов российской оккупационной армии, которые она оборудовала для "обороны" захваченного Крыма.

На кадрах с космоса видны новые укрепления возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе на пути в Крым. В целом, захватчики оборудовали многочисленные линии защиты от админграницы из Украины до Джанкой.

Большая часть российских окопов, вероятно, была возведена противником после того, как под натиском ВСУ он был вынужден отступить из Херсона.

Можно заметить, что в северной части Крыма российские войска нередко строят свои фортификационные сооружения вплотную к селам или непосредственно в населенных пунктах.

Войска РФ нарыли окопов на севере захваченного Крыма / Схемы

Войска РФ нарыли окопов на севере захваченного Крыма / Схемы

Как полагают эксперты, население там в в опасности, поскольку если будут идти бои, оккупанты могут прикрываться людьми как щитом.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее сказал, что ВСУ зайдут в Крым, когда на улице будет еще теплая погода. Сроков военной операции украинских войск на полуострове в ГУР предпочли не называть.

В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ сообщили, что оккупанты РФ готовят эвакуацию на севере Крыма.

В частности, вглубь захваченного полуострова собираются забрать коллаборантов так называемых "местных админстраций", их семьи, и материально-культурные ценности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что российские захватчики строят оборонные редуты на Крымском полуострове. По ее словам, такие действия указывают на возможные планы противника по отступлению вглубь территории Крыма.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, на какую провокацию могут пойти оккупанты России в захваченном Крыму:

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