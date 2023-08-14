УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

Алина Дембицкая
14 августа 2023, 17:07 обновлено 14 августа, 17:07
34
Защищать Родину парень пошел еще 19-летним – задолго до того как оккупанты пришли в его родной город.
Георгий Раскалей
Врачи чудом спасли 22-летнего воина / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, первое медицинское объединение Львова

Молодой защитник Георгий Раскалей в свои 22 перенес три инсульта, остановку дыхания и ампутацию руки. Медики давала парню мизерный шанс на выздоровление, однако герой стремительно идет на поправку.

Как сообщает первое медицинское объединение Львова в Facebook, Георгий родом из Ирпеня, что под Киевом. Защищать Родину парень пошел еще 19-летним – задолго до того как оккупанты пришли в его родной город.

"Новость о полномасштабном вторжении застала молодого воина на донецком направлении. Вспоминает как тогда из родного Ирпеня ему позвонила мама и сказала: "Сын, а что мне делать? У нас возле дома – танк". А в доме – не только мама, но и сестра и двое младших братиков, меньшему из которых тогда было всего три годика. Георгий сказал родным немедленно выезжать. И им удалось выбраться из Ирпеня целыми", - сообщили медики.

видео дня

Тяжелое ранение Георгий получил уже в этом году в мае в районе Бахмута. Вражеская мина попала прямо в блиндаж, где был молодой боец. Прилет – это последнее, что он помнит о событиях того дня. Осколки посекли все тело парня. На месте у него произошло три кровоизлияния в мозг. Первую помощь Георгию оказали собратья. Далее стабилизационный пункт и больница Днепра, где у защитника еще и останавливается дыхание. Правую руку, которую больше всего растерзали обломки мины, спасти было невозможно, поэтому медикам пришлось ее ампутировать. В Днепр к тяжело раненому сыну приезжает мама, с тех пор она все время рядом.

В сознание парень пришел в больнице в Киеве. Там его состояние было уже не критическое, но тяжелое. Георгий не мог сидеть даже 20 секунд, а потому шансы на восстановление были минимальными. Тогда его отправили во Львов на реабилитацию.

"При поступлении состояние пациента было сложным. Георгий нуждался в посторонней помощи при передвижении и обслуживании. Уже после 2 недель работы нашей команды воин сделал огромные успехи. Он уже самостоятельно ходит без помощи посторонних. Ежедневно активно занимается с физическими терапевтами и постепенно физиологические процессы приходят в норму. Вскоре он получит протез и вернется к полноценной жизни", - говорит врач Андрей Андрош.

Во Львове защитнику Украины помогают медики и его мать, которая была постоянно с сыном. Парень отмечает, что после выздоровления он мечтает осуществить мечту матери – отправиться вместе с ней в тур по Европе.

Как сообщал Главред, 7 августа из российского плена домой вернулись 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера – военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Среди освобожденных есть раненые.

Кроме того, 6 июля Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детей. Среди защитников, которые снова попали на родную землю – бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. Среди освобожденных также есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:38 Украина
Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:39 Украина
Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

15:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:25

А в таверне громко выла скрипка: Лопес на курорте ярко спела и сплясала

17:09

Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали

17:07

Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

17:06

Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа

16:45

Что лучше пить капучино или латте: как не запутаться и ощутить необычный вкус

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:38

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:26

Гороскоп на завтра 15 августа 2023: Близнецы много заработают, Рыбам - риск

16:25

Что вы увидели первым: головоломка определит, насколько вы доверчивы

16:15

"Очень позорно": посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам

Реклама
16:09

"Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую

16:04

Все будут в восторге: как приготовить невероятно мягкую печень - бомбический секрет

15:39

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:26

У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

15:15

Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

15:14

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

15:00

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

14:48

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:23

"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

13:55

В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

13:44

Россия может ударить по Украине на День Независимости, враг коварен – Игнат

Реклама
13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под аккомпанемент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы и дата

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

11:08

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

11:06

Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответВидео

10:54

Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

10:40

Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

10:15

ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

10:00

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

09:54

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

Реклама
09:25

"Моя душа разорвалась на части": на фронте погиб молодой воин из Винницы

09:18

Путин испугался мобилизации, ВСУ до ноября могут прорваться на юге – The Times

08:34

"Мне очень больно": пленный майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском пленуВидео

08:18

Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым – Ходжес

07:20

ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта – ISW

06:38

Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

04:40

"Для нас – это проигрыш": Дикий рассказал о катастрофическом варианте окончания войны

04:31

Какой сегодня праздник 14 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:05

Какое мясо самое полезное: неожиданный ответ просто сразит наповал

03:26

Пылесос начинает местами барахлить: как улучшить тягу

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижки
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять