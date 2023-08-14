Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

Защищать Родину парень пошел еще 19-летним – задолго до того как оккупанты пришли в его родной город.

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Врачи чудом спасли 22-летнего воина / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, первое медицинское объединение Львова

Молодой защитник Георгий Раскалей в свои 22 перенес три инсульта, остановку дыхания и ампутацию руки. Медики давала парню мизерный шанс на выздоровление, однако герой стремительно идет на поправку.

Как сообщает первое медицинское объединение Львова в Facebook, Георгий родом из Ирпеня, что под Киевом. Защищать Родину парень пошел еще 19-летним – задолго до того как оккупанты пришли в его родной город.

"Новость о полномасштабном вторжении застала молодого воина на донецком направлении. Вспоминает как тогда из родного Ирпеня ему позвонила мама и сказала: "Сын, а что мне делать? У нас возле дома – танк". А в доме – не только мама, но и сестра и двое младших братиков, меньшему из которых тогда было всего три годика. Георгий сказал родным немедленно выезжать. И им удалось выбраться из Ирпеня целыми", - сообщили медики. видео дня

Тяжелое ранение Георгий получил уже в этом году в мае в районе Бахмута. Вражеская мина попала прямо в блиндаж, где был молодой боец. Прилет – это последнее, что он помнит о событиях того дня. Осколки посекли все тело парня. На месте у него произошло три кровоизлияния в мозг. Первую помощь Георгию оказали собратья. Далее стабилизационный пункт и больница Днепра, где у защитника еще и останавливается дыхание. Правую руку, которую больше всего растерзали обломки мины, спасти было невозможно, поэтому медикам пришлось ее ампутировать. В Днепр к тяжело раненому сыну приезжает мама, с тех пор она все время рядом.

В сознание парень пришел в больнице в Киеве. Там его состояние было уже не критическое, но тяжелое. Георгий не мог сидеть даже 20 секунд, а потому шансы на восстановление были минимальными. Тогда его отправили во Львов на реабилитацию.

"При поступлении состояние пациента было сложным. Георгий нуждался в посторонней помощи при передвижении и обслуживании. Уже после 2 недель работы нашей команды воин сделал огромные успехи. Он уже самостоятельно ходит без помощи посторонних. Ежедневно активно занимается с физическими терапевтами и постепенно физиологические процессы приходят в норму. Вскоре он получит протез и вернется к полноценной жизни", - говорит врач Андрей Андрош.

Во Львове защитнику Украины помогают медики и его мать, которая была постоянно с сыном. Парень отмечает, что после выздоровления он мечтает осуществить мечту матери – отправиться вместе с ней в тур по Европе.

Как сообщал Главред, 7 августа из российского плена домой вернулись 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера – военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Среди освобожденных есть раненые.

Кроме того, 6 июля Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детей. Среди защитников, которые снова попали на родную землю – бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. Среди освобожденных также есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

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