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Подделал документы и уехал на Мальдивы: нардепу Аристову сообщили о подозрении

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2023, 20:42 обновлено 27 июля, 21:07
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Народный депутат выехал из Украины с рабочей миссией, но там ушел на 10 дней на "больничный".
Юрий Аристов
Юрию Аристову сообщили о подозрении после отдыха на Мальдивах/коллаж: Главред, фото: facebook / Юрий Аристов, СБУ

Народный депутат Украины Юрий Аристов, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, засветился на Мальдивах в 5-звездочном отеле. Ему сообщили о подозрении. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что в середине июля депутат отдыхал в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. В июле он также находился с рабочим визитом в соседней стране. Этот визит должен был длиться 3 дня.

"Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

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Как оказалось впоследствии, он не проходил медицинский осмотр, поэтому информация о его "больничном" не была внесена в электронную систему здравоохранения.

Жена и дети Аристова также были на Мальдивах до 22 июля в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives. У нардепа обнаружили загранпаспорт с отметками о выезде на Мальдивы.

Аристова подозревают по статье "Служебный подлог".

Напомним, ранее нардепа разоблачили на мошенничестве. Речь идет о Сергее Алексееве из европейской солидарности. За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Также СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву. Бывший народный депутат Евгений Мураев использовал телеканал "Наш" для распространения российской пропаганды в Украине.

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