Обещал 'отмазать' от экстрадиции за $50 тысяч: нардепа разоблачили на мошенничестве

По данным ряда СМИ, речь идет о Сергее Алексееве из Европейской солидарности. По месту жительства подозреваемого проходят неотложные следственные действия.

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Нардепа разоблачили на мошенничестве / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила действующего народного депутата Украины, который за 50 тысяч долларов обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. По данным ряда СМИ, речь идет о Сергее Алексееве из Европейской солидарности.

Как сообщает пресс-служба СБУ, были задокументированы преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины, который требовал деньги с гражданина одной из европейских стран.

"За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов – первой части денежного вознаграждения, а также разоблачили его на получении второго "транша" в размере 30 тысяч долларов.

Нардеп обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции / Фото: СБУ

Было зафиксировано получение 30 тысяч долларов / Фото: СБУ

Ранее нардеп получил еще 20 тысяч долларов / Фото: СБУ

Народному депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По месту жительства подозреваемого проходят неотложные следственные действия.

Как пишет УНИАН со ссылкой на свои источники, на мошенничестве поймали народного депутата из фракции Евросолидарность Сергея Алексева.

Смотрите видео - СБУ разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции:

Что известно о Сергее Алексееве

В 2014 году Сергей Алексеев был избран в Верховную Раду (8-й созыв) от партии Блок Петра Порошенко. Являлся заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

В 2016 году не задекларировал взнос в пользу партии Блок Петра Порошенко - тогда он перечислил 100 тысяч одним платежом. Также депутат "погорел" на кнопкодавстве.

Фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного служебным лицам имущества.

В 2019-м Алексеев снова попал в парламент по списку партии Порошенко Европейская солидарность.

Сергей Алексеев / Фото: УНИАН

Как сообщал Главред, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.

По данным следствия, Головко вместе со своими помощниками требовал почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 14 июня огласил приговор в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Судья получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.

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