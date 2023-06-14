Скандальный судья-взяточник Чаус сядет в тюрьму на 10 лет

Николая Чауса задержали сразу в зале суда.

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Судья Чаус сядет в тюрьму / коллаж: Главред, фото: УНИАН

ВАКС признал бывшего судью Днепровского райсуда Киева виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Коллегия Высшего антикоррупционного суда 14 июня огласила приговор в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Судья получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года, об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Чауса задержали сразу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Алина Жовницкая требовала для Чауса 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.

Задержание судьи Князева

Напомним, что на огромной взятке судья Князев задержан "на горячем". Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 мая разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов.

Верховный суд прекратил полномочия Князева. Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВС Князеву и досрочно лишил его статуса председателя суда. Решение поддержали 140 судей Верховного суда.

Князев прокомментировал судебное дело против него. Он убеждает, что в сейфе якобы хранилась определенная сумма его личных денег, а о происхождении других он не знает

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