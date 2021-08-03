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НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса

3 августа 2021, 21:46
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Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен уже завтра, 4 августа, принять ВАКС.

В Феофании задержали Николая Чауса

Вечером во вторник, 3 августа, в больнице Феофания был задержан бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, пишет пресс-служба ведомства.

Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен уже завтра, 4 августа, принять ВАКС (заседание назначено на 14:00). К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия.

Дело судьи Чауса - о чем ранее писал Главред:

Судью Чауса подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Согласно версии следствия, предполагаемую взятку он закопал в банках на огороде. Чаус не был арестован, так как Верховная Рада в оперативном порядке не рассмотрела данный вопрос.

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В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск. Он уехал в Молдову, где сдался местным властям.

Глава МВД Молдовы в апреле 2021 года сказал, что Чауса похитили. По словам Павела Войку, судью похитили иностранцы, которые приехали с территории Украины.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором заявил о намерении приехать в Украину и ответить на все вопросу НАБУ и ГБР по своему делу. Как заявил служитель фемиды, он передал правоохранителям материалы на лиц, которых считает причастными к своему похищению.

30 июля Чаус неожиданно появился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

В тот же день адвокат Чауса заявил, что судью везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро.

У НАБУ и СБУ возник спор о том, кто должен работать по делу судьи Николая Чауса. Ситуация вылилась в противостояние правоохранительных органов с применением спецназа. Сотрудники НАБУ по улицам Киева преследовали своих коллег из спецслужбы с требованием остановить автомобиль, в котором везли Чауса.

задержанный Николай Чаус новости Украины
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